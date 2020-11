Pescadores de Guasave viven temporada catastrófica: Raúl Leal

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Guasave señala que el camarón desapareció y lo atribuyen a la falta de lluvias en este verano

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Los pescadores de este municipio están viviendo una temporada camaronera catastrófica por el desplome de la producción a niveles históricos, lamentó Raúl Leal Félix.

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras expuso que solamente fueron dos mareas buenas las que tuvieron al principio y después se cayeron las capturas.

“Hay alguna situación que no se nos dice por parte de la autoridad, porque sí es cierto que afecta la pesca ilegal, pero no al grado que se puso esta temporada”, dijo.

“El poquito camarón que está saliendo es un camarón muy chico, con muy poco valor comercial, entonces esto nos está creando muchos problemas porque no hemos podido pagar los créditos que solicitamos”.

El dirigente pesquero expuso que la caída en las capturas de camarón la atribuyen a varios factores, pero principalmente a la falta de lluvias en la región este verano.

“En parte sí es que está llegando a tope los parámetros de contaminación, no llovió, cuando llueve nos ayuda mucho porque baja temperaturas, baja salinidad, hay movimiento del fondo por los arrastres que representan las corrientes cuando hay lluvia, hoy no hubo, entonces cuando no llueve el alimento del camarón no sale y eso, aparte de que la temperatura y la salinidad están muy altas, tiende a salirse juvenil el camarón hacia afuera”, indicó.

Leal Félix aseveró que a poco más de un mes de que inició la temporada de pesca en altamar, ya en las costas de Guasave no se ven barcos pescando, porque tampoco hay camarón en esas zonas.

“Esa es una situación que en lo que yo tengo de vida jamás me había tocado que no hubiera camarón, siempre quedaban los 10-15 de camarón y camarón azul. Es catastrófico todo lo que está pasando”, sostuvo.

El líder pesquero de Guasave expresó que están buscando por medio de los diputados federales llegar al Presidente de la República para solicitar apoyos emergentes, porque incluso fideicomisos como el Cadena que eran para paliar este tipo de situaciones ya desaparecieron.

“Lo que necesitamos es buscar a alguien que nos acerque al Presidente porque es triste que no volteen a ver la actividad, cuando genera alimentos, hay producción de exportación que genera divisas, genera empleos directos e indirectos y estamos en el abandono”, lamentó.

“Ocupamos que echen a andar el Bienpesca, que nos devuelvan el programa energético porque era un programa que nos ayudaba mucho”.

Leal Félix subrayó que con Raúl Elenes Angulo, titular de Conapesca, hay muy poca relación, pese a ser el organismo rector, y con la pandemia se dificultó todavía más el trato con esta dependencia.