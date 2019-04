Pescadores, dispuestos a defender Playa Norte ante anuncio de instalaciÃ³n de parque acuÃ¡tico

Pescadores, dispuestos a defender Playa Norte ante anuncio de instalación de parque acuático

Los hombres del mar dijeron que no durarían en dejar sus pangas para ir a manifestarse, en caso de que se apruebe la instalación del parque

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ Al darse cuenta de que el parque Awax Water Sport anuncia su apertura en Playa Norte, aun sin contar con permisos ni anuencia de los pescadores de la zona, éstos se hallan dispuestos en defender su espacio de trabajo, en el que se ha practicado la pesca artesanal desde hace más de cien años.

Ribereños consultados por Noroeste indicaron que de ninguna manera les beneficia este tipo de proyectos, puesto que les bloquearía la entrada a la playa y los pondría en peligro en tiempos de huracanes. Además de interferir en la zona de desove de algunas especies, entre ellas el pajarito, una pesquería típica de la localidad.

Por eso, no dudarían en dejar sus pangas para protestar en las calles.

“Tenemos aquí más de cien años, y no es justo que nos quiten, a dónde más se van a mantener los pescadores con sus familias”, declaró Rosario Reyes Valenzuela, quien tiene 80 años de edad y más de 40 pescando en este lugar.

“Yo ya estoy viejo y dónde más voy a agarrar trabajo”, expresó ante el temor de que el campo pesquero sea desplazado por el proyecto turístico.

Uno de los pescadores relató que hubo una reunión con los inversionistas de la empresa Bob Catire SA de CV, donde se manejó la posibilidad de que ellos dieran el servicio de traslado de los turistas al parque flotante. Este se ubicaría a escasos 132 metros del embarcadero y ocuparía una superficie en el mar de 2,376 metros cuadrados, según la Manifestación de Impacto Ambiental registrada en la Gaceta Ecológica de la Semarnat.

Sin embargo, para él no es atractiva la idea de ser empleado ya que tiene toda su vida de ser un pescador libre.

“Claro que no estamos de acuerdo porque si hacen el parque acuático, aquí no nos van a dar chance de trabajar este producto que sacamos del mar y no va a haber dónde atracar”, agregó el ribereño, quien pidió omitir su nombre por temor a represalias.

Confían en que no procederá el proyecto, ya que el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, hizo un compromiso público de no autorizar esta inversión en Playa Norte, donde se resguardan más de 70 embarcaciones menores, que dan sustento a cerca de 200 pescadores cooperativistas y libres.

Ya desde inicios del nuevo gobierno municipal, se dio a conocer el interés de inversionistas de Bob Catire SA de CV por instalar este parque flotante, para aumentar las alternativas de entretenimiento a los visitantes.

A pesar de no haber permisos de las direcciones de Ecología ni de la Planeación del Desarrollo Sustentable, la empresa inició una campaña publicitaria donde anuncia su apertura en abril de 2019, mes en que se celebra el periodo vacacional de Semana Santa.

GACETA ECOLÓGICA

Diciembre 2017

ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO:

El proyecto pretende colocar el parque acuático flotante, el cual será de 54 m x 44 m (2,376 metros cuadrados) y estará sujeto en sus cuatro extremos por 4 bloques de concreto de unos doscientos kilogramos cada uno como anclaje.

El sitio donde se colocan es fondo de arena sin ningún tipo de vegetación marina, sujetan con cadenas para seguridad a una profundidad que varía de 2.50 m a 3.00 m, con marea baja.

Fuente:

http://sinat.semarnat.gob.mx/Gacetas/archivos2017/gaceta_67-17.pdf