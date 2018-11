Pescadores exigen en Conapesca recursos para motores

Sergio Torres Félix, titular de Pesca en Sinaloa, asegura que el Estado ya cumplió con su parte, ahora falta la federación

Fernanda González

08/11/2018 | 12:40 AM

El sector social pesquero de Sinaloa realiza este día una manifestación en la Conapesca, con la que exige que la dependencia federal libere 33 millones de pesos para la adquisición de motores para pescadores ribereños.

A la manifestación se sumó Sergio Torres Félix, titular de Pesca en Sinaloa.

El funcionario dijo que ha faltado voluntad política de Conapesca.

"No podemos permitir que, de un plumazo, quieran desaparecer $33 millones y llevarselos a otro estado, le pedimos a Conapesca que rectifique y que haga la aportación", manifestó Torres Félix.

"Nos habían dicho que el programa era un hecho, pero vemos que el tema no avanza, y que se quieren ir, porque prácticamente faltan 20 días para que se vayan, y yo no quiero que se vayan debiéndole los motores a Sinaloa", dijo.

Explicó que el programa se compone con recursos del 50 por ciento de la federación, 30 por ciento del Gobiermo del Estado y 20 por ciento de los pescadores.

"Son 20 millones (del Gobierno del Estado), nosotros estamos listos, lo hemos declarado infinidad de veces, lo que ocupamos es que Conapesca diga que va el programa", precisó.

"Estamos en tiempo, pero el riesgo es que 'pelen gallo' éstos y nos dejen con la víbora chillando", dijo.

Sergio Torres llama funcionario élite a Mario Aguilar Sánchez

El Secretario de Pesca en Sinaloa, Sergio Torres Félix, llamó a Mario Aguilar Sánchez un funcionario "élite", porque no contesta llamadas y no atiende al sector pesquero.

Torres Félix y pescadores ribereños del estado estpan reunidos este medio día en Conapesca, sin la presencia del funcionario federal.

"No sé si está (Aguilar Sánchez), porque es un comisionado bastante viajero, es un comisionado que le gustan mucho los aviones, pero que le gusta poco atender a la gente, muy poquito, por no decir que nada. Jamás contesta una llamada, jamás contesta un mensaje. Es un funcionario 'élite', pero ahorita nosotros estamos para atender a esta gente, que es a la que nos debemos", aseguró el ex Alcalde de Culiacán.

"No porque sea gente humilde, no quiere decir que no tienen derecho a ser recibidos, por eso estamos aquí", manifestó.

Desmiente adeudos de 2017

El secretario de Pesca y Acuacultura, Sergio Torres Félix, desmintió que exista un adeudo del Programa de Motores Marinos 2017.

Aseguró que la Secretaría de Pesca y Acuacultura cuenta con oficios y documentos que prueban que el Gobierno del Estado cumplió con su parte.

"Eo es totalmente falso, el Programa de Motores Marinos 2017 está totalmente finiquitado, cuando llegamos nosotros ya estaba prácticamente cancelado y nosotros lo apoyamos y ese programa saliera adelante", dijo.

"Tenemos documentos, tenemos oficios, ahorita queremos una respuesta, que no se lleven ese dinero".