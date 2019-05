Pescadores furtivos le ganan el arranque a Conapesca: comienza el saqueo de camarÃ³n

Pescadores furtivos le ganan el arranque a Conapesca: comienza el saqueo de camarón

Mientras los productores siguen esperando el inicio de los operativos de inspección y vigilancia, ya reportan incursiones de changueros en esteros del sur de Sonora para extraer el producto enhuevado

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ Mientras la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca continúa sin dar el banderazo de arranque de los operativos de inspección y vigilancia, a dos meses de la veda del camarón, los changueros ya incursionan en esteros y bocabarras del sur de Sonora para el saqueo del producto enhuevado.

Líderes pesqueros manifestaron su preocupación por las repercusiones de estas prácticas sobre la próxima temporada, pues se está afectando el ciclo reproductivo de la especie.

Jesús Omar Lizárraga Manjarrez, líder de la Unión de Armadores del Litoral Pacífico, atribuyó el retraso del operativo a los recortes de presupuesto y de personal que han aplicado a la Conapesca con la nueva administración.

“La vigilancia marina no ha iniciado. Todavía no se ha echado a andar el programa, todo al parecer viene derivado del recorte presupuestal que hubo en diciembre a la Conapesca. El presupuesto para este programa está limitado, por eso no se ha concretado en qué se va a usar ese recurso, el cual es mínimo y no alcanza a cubrir las necesidades del programa de inspección”, cuestionó.

A unos días del decreto de la veda, el comisionado de Pesca, Raúl Elenes Angulo, reconoció que solo se cuenta con 20 millones de pesos para el operativo, por lo que solicitaría una ampliación presupuestal.

Además, 80 de los 200 inspectores de pesca se encontraban fuera del trabajo de campo por estar bajo un proceso legal, al haber sido acusados de realizar prácticas de corrupción, así que únicamente 120 se encontraban activos.

José Alfonso Chaparro, líder cooperativista de Ahome, señaló que en el norte del estado se resiente la escasa presencia de inspectores, pues a pesar de que los pescadores realizan rondines y monitoreos para informar a las autoridades de cualquier percance, ellos no están facultados para realizar detenciones.

Y lo peor es que los changueros ya incursionaron en las bocabarras que se encuentran en los límites de Sonora y Sinaloa, a bordo de embarcaciones menores, con el fin de pescar el camarón enhuevado, aunque todavía no de manera masiva.

“Todavía no ha empezado de manera masiva, pero es en mayo cuando inicia la migración de los campos pesqueros del norte del estado hacia Sonora, se va gente de Guasave, de Ahome y se hacen a la pesca como si no hubiera veda, por eso es importante frenarlos a tiempo”, declaró Chaparro, quien es presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Siglo 21.

Este año, la Conapesca anunció un operativo basado en acciones en inteligencia en tierra para controlar el traslado y comercialización del camarón changueado. Sin embargo, consideró, es más importante salvar al crustáceo para que se siga reproduciendo en el mar y en los sistemas estuarinos.

Aunque el comisionado anunció la integración de marinos retirados para reforzar las acciones de inspección y vigilancia, en esta región no se ha notado la presencia de más elementos, de acuerdo con las denuncias de los líderes pesqueros.

No son los primeros en advertir del saqueo de camarón vedado. Apenas dos semanas después del fin de la zafra, en el sur de Sinaloa ya se daban las primeras señales de alerta.

Francisco Figueroa Plancarte, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Guerreros del Sur, se pronunció por establecer vigilancia permanente en esta región, ya que la pesca ilegal de camarón se presentaba a baja escala pero de manera constante, por lo que urgió a iniciar cuanto antes con las acciones de inspección y vigilancia.