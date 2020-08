Pescadores levantan plantón en Conapesca tras reunirse con Raúl Elenes ,en Mazatlán

Los pescadores advirtieron que de no haber una reunión del titular de Conapesca con armadores o dueños de barcos se plantarán de nuevo el miércoles

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Tras sostener una reunión con el Comisionado Nacional de Pesca, Raúl Elenes Angulo, pescadores de altamar levantaron cerca de seis horas después un plantón que iniciaron a las 9:00 horas de este lunes frente a esa dependencia para exigir al Gobierno federal subsidio al diésel y vigilancia contra la pesca furtiva.

Pero advirtieron que si no se realiza rápido una reunión del titular de la Conapesca con los armadores o dueños de embarcaciones pesqueras para conocer directamente de ellos la situación por la que quieren parar sus barcos para la próxima temporada, se plantarán nuevamente el próximo miércoles frente a esa dependencia.

Pero también dijeron que si los pescadores y trabajadoras de congeladoras deciden bloquear la Avenida Camarón Sábalo como presión para que les den respuesta positiva a sus demandas así lo harán.

“Si él le habla antes a los dueños de los barcos para ver qué soluciones sobre la problemática del diésel, si se arregla allá ya no venimos, pero si no hay soluciones, que no les llamen, nosotros el miércoles aquí vamos a venir, ya la semana que entra ya verán lo que hacen, nosotros ya no podemos hacer más”, dijo Martín González Ortega, uno de los pescadores integrantes de la comitiva que entró a la reunión encabezada por el titular de la Conapesca.

“Vamos a revisar bien la situación con ellos (con los armadores) porque este planteamiento que están haciendo de dejar los barcos amarrados y no salir es una situación preocupante, sabemos que el energético es un insumo importante pero quizá no tan determinante para cerrar la actividad”, dijo Elenes Angulo tanto en la reunión con una comitiva de pescadores hoy por la tarde, como en entrevista.

“Pero vamos a platicar con ellos y les vamos a ofrecer lo que ya hemos planteado anteriormente, pero de manera actualizada y buscar gestionar con hacienda para rescatar aunque sea algo del descuento del IEPSS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), que es la única parte que yo creo, pero es una situación que no puedo asegurar, podría surgir para tener algún apoyo en el descuento del IEPSS (en el diésel)”.

Y es que dijo que le extraña que los dueños de los barcos no hayan notificado a la Conapesca la decisión de parar sus embarcaciones para la próxima temporada de capturas.

Añadió que el apoyo que Conapesca entregaba anteriormente de manera directa al litro de diésel prácticamente ya es imposible.

“Ya en cuanto al apoyo que Conapesca entregaba de manera directa (es) prácticamente imposible, el presupuesto ya está prácticamente cerrado, al contrario está en una situación ahorita de ajuste presupuestal para orientar el gasto operativo a cuestiones de salud que es prioridad ahorita”, recalcó Elenes Angulo.

Reiteró que la única ruta quizá posible es un descuento que la SHCP pudiera hacer al IEPSS en el precio del diésel, pero se tiene que revisar con ellos, pero esa es una entidad autónoma que tendrá que determinar y especialmente un trato especial a la flota camaronera que es la flota más social del país donde participan tanto de altamar como ribereños.

El 70 por ciento de la pesca nacional captura camarón, dijo.

También manifestó que se inspección y vigilancia para contrarrestar la pesca ilegal del camarón en temporada de veda se está haciendo.

“Se está haciendo la inspección y vigilancia, quizá es insuficiente por lo complejo y por lo extenso que son todos los litorales nacionales, estamos ahorita con el apoyo de la Secretaría de Marina de manera directa, también ya anunciamos que está la intención de que el área de Inspección y Vigilancia de la Conapesca se traslade a la Secretaría de Marina de manera íntegra, una disposición del Presidente”, subrayó.

Además dijo que está en ese proceso de transición, pero mientras la vigilancia se sigue haciendo ahora con participación de elementos de la Marina, porque la pandemia del Covid-19 también vino a complicar eso, ahorita la prioridad es la seguridad y la salud y la Marina participa activamente, pero se está reforzando cada vez más.

“Quizá es insuficiente, siempre lo hemos reconocido, pero no estamos con los brazos cruzados, estamos apoyando cada vez más”, subrayó el titular de la Conapesca.

Recalcó que se atiende a la pesca en todo el país y este día se reunió con los pescadores de Mazatlán para atenderlos y escucharlos.

“Plantearon los compañeros también adicionalmente buscar algunos esquemas de apoyo para los trabajadores, no nada más para los empleados de las embarcaciones, sino opciones productivas, algo que estamos muy de acuerdo vemos con muy buen ánimo esas ideas, que las compartimos”. d y estamos buscando cómo a través de los diferentes mecanismos que está empezando a liberar el Presidente (de la República) de microcréditos, tandas para el Bienestar es un ejemplo, empezar a dinamizar un poco ya no solamente programas sociales sino alguna alternativa para estimular la producción”.