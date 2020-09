Pescadores y agricultores del sur deben exigir más recursos para el 2021: Diputado

Los Alcaldes y las organizaciones de todo tipo deben estar pendientes de lo que se ha proyectado para el próximo año, pues nuevamente el sector social no tiene suficientes recursos asignados, dice el por Rosario y Escuinapa

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Las organizaciones pesqueras, agrícolas y de salud deben estar atentas al presupuesto asignado por el Gobierno federal del próximo año, pues de nuevo no hay asignación de recursos suficientes y es el tiempo de exigir, expresó el diputado local Édgar González Zataráin.

“El llamado es que nos pongamos todos atentos para ver qué va a pasar con el presupuesto, hay que ponerle atención porque de ahí se van a derivar los problemas del próximo año, agregándole a los problemas que ya tenemos”, dijo el legislador por Rosario y Escuinapa.

Los Alcaldes, las organizaciones de todo tipo deben estar pendientes de lo que se ha proyectado para el próximo año, pues nuevamente el sector social no tiene suficientes recursos asignados, reiteró.

“Ahora, si de una vez por todas tenemos que levantar la voz, no esconderse y no tratar de pensar en que se va a molestar o que les van a llamar la atención”, dijo.

El año pasado, debido a las condiciones del presupuesto para el sector pesquero que se enviaba para este año, se dieron cuenta que no tenían asignados recursos para nada, por lo que se tuvo que trabajar con el presidente de la Comisión de Pesca del Congreso Eulalio Ríos, y la próxima semana se volverá a reunir con ellos.

El diputado hizo el llamado a los sectores y organizaciones a que revisen el presupuesto, no solo en estas fechas en que se empieza a discutir, sino desde que se dan cuenta que hay programas que no tienen recursos asignados y quieren reclamar cuando ya no se puede.

Manifestó que también convoca a los sectores a que se fijen en el presupuesto que manejara el Congreso del Estado para Sinaloa, para que tengan conocimiento de en qué se van a ejercer sus recursos.

“Los convoco a que acudan a revisar los presupuestos, no solo los pescadores, el sector salud, que sepan cómo se van a manejar los recursos, las obras asignadas, que los líderes de colonias revisen obra por obra” dijo.

BUENA SEÑAL, RECURSOS ASIGNADOS AL CIP

La propuesta de asignarle recursos al CIP Playa Espíritu para 2021 es una buena señal, manifestó.

“Una vez que el CIP no salió en venta este año, no puede quedarse como elefante blanco, una inversión tan fuerte no se puede tirar, tengo entendido de manera extraoficial que se puede reactivar y que se le asignen recursos es una buena señal”, dijo.

De manera extraoficial le han manifestado la posibilidad de que el proyecto turístico pueda seguir siendo desarrollado, pero es algo que solo está en posibilidad, no es algo concreto.