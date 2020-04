Pese a acciÃ³n de la Comuna para retirar concesiÃ³n de estadio, Venados sÃ­ puede jugar ahÃ­: Flores

Pese a acción de la Comuna para retirar concesión de estadio, Venados sí puede jugar ahí: Flores

Los concesionarios podrán defenderse cuando se abran los juzgados federales, pero mientras tanto, el estadio está en manos del Municipio, aseguró el Secretario del Ayuntamiento

Noroeste / Redacción

Aunque el Gobierno municipal emprendió una acción legal para retirar la concesión del estadio Teodoro Mariscal a Espectáculos Costa del Pacífico, el inmueble está a disposición de Venados de Mazatlán y de la Liga Mexicana del Pacífico, aseguró José de Jesús Flores Segura, Secretario del Ayuntamiento.

Aseguró que los concesionarios no han presentado ningún recurso dado que los juzgados federales están cerrados por la Emergencia Sanitaria por el SARS-CoV-2, pero tienen el derecho de hacerlo.

“Se realizó el acto jurídico en la que se hizo la recisión del inmueble, ellos todavía podrán alegar lo que conforme a su derecho tengan, pero eso va a tardar una gran cantidad de tiempo, y en ese inter, lo que quiere el Presidente es que no se afecte ni a las terceras personas que son vendedores ni a la liga de beisbol”, declaró.

Flores Segura explicó que el Municipio decidió interponer una acción jurídica para anular la concesión que se le otorgó a Espectáculos Costa del Pacífico para el usufructo del inmueble, por considerar que incumplió con algunas de las cláusulas del contrato.

La concesión del estadio Teodoro Mariscal expiraba este año, pero en 2018 se alargó la misma por 25 años más, ante la inconformidad de un grupo de manifestantes que fueron identificados como gente del entonces Alcalde electo, Luis Guillermo Benítez Torres.

Se oponían a que el estadio, todavía en remodelación, se entregara de nuevo a Espectáculos Costa del Pacífico por 25 años más.

El 6 de abril se anunció la demanda en contra de Espectáculos Costa del Pacífico para revocar la concesión, ello, a pesar de que unos días antes, el Alcalde aseguró ante el Cabildo que entablarían un litigio por incumplimiento de cláusulas del contrato, pero que para revocar la concesión se tendría que convocar al Cabildo, que fue el que la otorgó.

Flores Segura insistió que las terceras personas afectadas, es decir los locatarios que están dentro del inmueble, no están en riesgo.

“El actuar o el no actuar lo sanciona la ley, a juicio de esta administración, trascurrieron dos tiempos en los que se tuvieron que cumplir ciertas situaciones, y si no les levantábamos las manos, oye, está pasando esto, no se cumplió con lo otro, el día de mañana nosotros íbamos a ser responsables con otra administración que viniera y nos reclamaría por qué ustedes permitieron, ese es todo el tema jurídico que tiene que ver”, declaró el funcionario municipal.