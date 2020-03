Pese a advertencias por el Covid-19, el Tianguis de la JuÃ¡rez labora como cada domingo

Pese a advertencias por el Covid-19, el Tianguis de la Juárez labora como cada domingo

‘Tenemos que trabajar y comer’, dicen vendedores, quienes se instalaron desde temprana hora

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ En la colonia Benito Juárez la advertencia de contagio por coronavirus no importó, y como cada domingo, el tianguis volvió a reunir a vendedores y clientes en uno de los puntos más concurridos del comercio informal en Mazatlán.

En calles y plazuela de la Colonia Benito Juárez, los comerciantes volvieron a tender sus puestos como cada fin de semana, sin tomar en cuenta la recomendación de la Secretaría de Salud sobre no estar en lugares concurridos.

“Te voy a decir algo... tenemos que trabajar porque tenemos que comer, si no trabajamos no comemos, es así de fácil, pero mucha gente no entiende eso, tal vez ellos sí pueden dejar de trabajar. Nosotros no”, expresó uno de los comerciantes.

Aunque coincidieron en que sí hubo menos asistencia de clientes que otros domingos, estos sí tuvieron presencia.

“Sí, hay un poquito menos, pero sí ha estado llegando la gente, hay que venir a trabajar porque el Gobierno no nos va a pagar el día”, expresó José Antonio, quien vende películas y música a unos metros de la Plazuela Miguel Hidalgo.

En el mercado municipal distanciado sólo por una calle también se reportó asistencia de clientes y los negocios de los alrededores abrieron como cualquier domingo.

Oficialmente, no hay ningún caso registrado de coronavirus en Mazatlán aunque no se descarta la posibilidad de que haya contagiados por este virus.