Pese a cierre de panteones, floristas de Guasave agotan producto

Víctor Manuel Mendoza, dirigente de la Unión de Florerías de Guasave, aclara que ante las restricciones por la emergencia sanitaria surtieron entre el 40 y 50% del volumen que normalmente compran para el Día de las Madres

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- A pesar del cierre de panteones en el municipio y que las expectativas de ventas eran bajas, la Unión de Florerías de Guasave reportó que agotaron el producto que adquirieron para el Día de las Madres.

Víctor Manuel Mendoza Castañeda, dirigente de la organización, aclaró que ante las restricciones ordenadas por las autoridades, no quisieron correr riesgos y surtieron entre el 40 y el 50 por ciento del producto que normalmente compran para esta fecha.

“Gracias a Dios terminamos todo el producto que trajimos, no fue mucha cantidad por la situación que se vino de que no nos iban a dejar vender, todos trajimos poca cantidad, pero hubo un beneficio, porque trajimos poca flor y terminamos, otras ocasiones traemos bastante y nos queda, ahora vamos a sacar números”, dijo.

El dirigente subrayó que las autoridades no los molestaron para nada ni los hostigaron y tuvieron consideración, porque se decía que no los iban a dejar trabajar.

“Nos dejaron trabajar bien, yo en un principio pensé que nos iban a estar vigilando, que nos iban a estar corriendo a la gente, la verdad es que no nos molestaron y de repente la gente empezó a venir y los atendíamos en el carro”, indicó.

Mendoza Castañeda manifestó que para el giro de las florerías, el Día de las Madres es una de las fechas más importantes del año, por lo que el no poder trabajar de manera normal sí les merma mucho, sin embargo, pensaban que les podía ir peor.

“Sí hubiéramos traído la flor que traemos cada año todos hubiéramos obtenido ganancias para por lo menos cubrir los gastos de los dos meses atrasados que no trabajamos, ahorita sí vendimos todo, sí hay un poquito de ganancia, pero eso no nos va a alcanzar para cubrir esos dos meses pasados que no hubo entrada de dinero”, dijo.

Por eso es que insistían en que los dejaran trabajar y que no cerraran los panteones por lo menos los días 8, 9 y 10, para poder recuperarse, insistió.

Sin incidentes, reportan en panteones

Elementos de la Policía Municipal, Tránsito y de Protección Civil se distribuyeron en los 36 panteones municipales y seis privados para vigilar que se cumplieran las restricciones de acceso a las personas y hasta la tarde del Día de las Madres reportaban que no se habían presentado incidentes.

Miguel Ángel Martínez Catana, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, dijo en caso de detectar personas en el interior se les apercibirá de forma preventiva y si hay oposición para atender la indicación, se aplicará el Bando de Policía y Gobierno.

También se restringió la venta de flores en la vía pública y alrededor de los panteones, además que se no se permitió el acceso de vendedores foráneos de este producto.