Pese a emergencia sanitaria, guasavenses hacen vida normal

Hacen caso omiso al llamado de quedarse en casa; hay la necesidad de salir a trabajar, argumentan ciudadanos

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El llamado de quedarse en casa lanzado de manera urgente por las autoridades de salud fue ignorado por cientos de guasavenses, que un día después de decretarse la emergencia sanitaria por el Covid-19 salieron a las calles como si no pasara nada.

Algunos ciudadanos manifestaron que no se pueden quedar en cuarentena porque tienen la necesidad de trabajar para llevar el sustento a sus casas.

“No puedo quedarme encerrado, si me quedo en la casa no gano dinero y no tendré para alimentar a mi familia. Al gobierno se le hace fácil, pero ¿Quién nos va a mantener?”, dijo Heriberto Holguín, de oficio bolero.

En un recorrido realizado por Noroeste por el primero y segundo cuadro de la ciudad se pudo observar a la mayoría de los comercios abiertos, trabajando de manera normal, con gente caminando por las banquetas, haciendo sus compras, con solo algunos portando cubrebocas de manera preventiva.

Lo mismo se pudo ver adultos acompañados por niños, que adultos mayores que deben estar resguardados en sus casas por ser parte del sector más vulnerable ante el coronavirus.

A pesar del llamado de la sana distancia, afuera de los bancos y tiendas departamentales se pudo ver largas filas en las banquetas, sin tomar el espacio recomendado por las autoridades.

Sergio Alonso García Montoya, director de Salud municipal, lamentó que la gente siga incrédula ante la pandemia del Covid-19 y no esté adoptando las medidas para prevenir contagios.

“En todo existe relajación y tenemos que hacer hincapié que por favor atiendan el llamado, ya no es cuestión del Municipio, ya es federal, es una alerta sanitaria la que se está lanzando a todo el país, en donde los principales afectados vamos a ser nosotros si no atendemos las recomendaciones que se están dando”, manifestó.

El funcionario municipal indicó que los guasavenses están muy relajados con las medidas de autocuidado porque todavía no se han presentado casos positivos en el municipio, pero es necesario redoblar esfuerzos y acatar el llamado del Gobierno federal para que no puedan presentarse brotes grandes, porque es seguro que el Covid-19 va a llegar al municipio.

Lo que se tiene que lograr es que no se presenten muchos casos en lapsos cortos de tiempo, porque eso podría saturar los hospitales, subrayó.