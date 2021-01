Pese a frío, turistas disfrutan de playas de Mazatlán en el primer fin de semana de 2021

El ESA informa que algunas playas ya se encuentran en semáforo amarillo y se espera que mañana se mantenga igual la afluencia de bañistas

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ A pesar de las bajas temperaturas que se han registrado en el puerto en los últimos días, este sábado han estado muy concurridas las playas y atractivos turísticos de Mazatlán en lo que fue el primer fin de semana del 2021 y se prevé que así continúen mañana domingo.

"Están bastante concurridas las playas, tenemos como 3 mil 500 personas en total", dijo el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Magallanes Moreno.

Cerca de las 16:00 horas dijo que de acuerdo con el Semáforo de Seguridad que se aplica en las playas de este puerto durante la pandemia del Covid-19, se tenían en amarillo las playas Olas Altas, Playa Norte, Camarón y Gaviotas Uno, además estaba en naranja la playa Gaviotas Tres.

Dicho Semáforo de Seguridad tiene cuatro colores en el que el más bajo es el verde e indica playa abierta; le sigue el amarillo que indica precaución: después el naranja que indica riesgo de restricción o cierre y por último el rojo que indica restricción o cierre y se establece cuando esa área de playas llega a su máximo nivel de personas permitidas durante la pandemia.

En comandante de salvavidas también dio a conocer que cerca de las 14:00 horas se presentó un noroeste de viento y como estaba bajando la marea generó mar movido, por lo que aproximadamente a las 16:00 horas se rescató a una niña de 10 años que era arrastrada por una corriente mar adentro en la playa de Olas Altas.

Por ello recomendó a los bañistas a que en esas condiciones no se metan al mar más allá de donde el agua les llegue a la cintura, que no se acerquen a zonas rocosas o de escolleras, además de que no lo hagan en estado de ebriedad y después de comer.

Reiteró el exhorto a los bañistas a no meterse el mar en la noche y que utilicen ropa adecuada como short y playera.

Los decenas de turistas también disfrutaron de alimentos y bebidas en restaurantes del puerto, se tomaron fotografías en las letras de Mazatlán o caminaron por el malecón, aún varios de ellos lo hicieron sin el uso de cubrebocas para prevenir el contagio del Covid-19.

El tráfico vehicular también se incrementó en el paseo costero y la Zona Dorada.