Pese a incremento de trÃ¡fico aÃ©reo, hoteleros de CuliacÃ¡n acusan baja ocupaciÃ³n por falta de promociÃ³n

Pese a incremento de tráfico aéreo, hoteleros de Culiacán acusan baja ocupación por falta de promoción

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- Aunque Culiacán tenga el mayor incremento de tráfico aéreo de todos los aeropuertos administrados por Grupo OMA, la ocupación hotelera ha caído casi dos puntos en este año, señaló la presidenta de la Asociación de Hoteles, Sofía Caro.

Este año, recordó la líder de los hoteleros, comparado al 2017, tienen registrados menos de 5 mil cuartos vendidos en Culiacán, lo que representan casi 2 puntos proventuales a la baja, y esto tiene qué ver con la poca o nula promoción del destino a nivel nacional.

Culiacán tiene buenas calificaciones en turismo

En cambio, el tráfico aéreo en la capital de Sinaloa es el más destacado de los 13 aeropuertos que administra Grupo OMA, según las estadísticas de enero a septiembre, con un incremento de 21.8 por ciento, incluso comparado con terminales como las de Ciudad Juárez, Acapulco o Monterrey.

“Lo vemos complicado (el cierre de año), y lo vemos muy complicado porque en el 2018 no se ha hecho promoción por el destino de Culiacán, y yo lo digo: Santo que no es visto, no es adorado. No se ha promocionado a Culiacán, con el tres por ciento que nosotros recabamos por el visitante, que es etiquetado para la promoción de la ciudad, es muy poco lo que se ha promocionado nuestro destino, y eso hace que se venga a la baja el sector”, lamentó.

“Y si todo ese año no se ha hecho eso, qué nos espera para el 2019, nos espera una etapa muy difícil, porque para poder traer visitantes hay que salir a traer gente, a que conozcan nuestra ciudad, a salir a hablar de nuestro destino, hay que ir a diferentes ciudades, asociaciones, a traer eventos y eso no se ha hecho y que antes sí se hacía”.

Caro recalcó que este año la tarifa por habitación se ha tenido que ir a la baja y ha llegado a un promedio de 868 pesos en esta plaza, y con la disminución de la tarifa en todo el sector hotelero, el ingreso ha caído en 9 millones de pesos en lo que va del año.