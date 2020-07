Pese a la pandemia, Chase Elliott se alza como ganador de la NASCAR ante 20 mil aficionados

BRISTOL._ El piloto Chase Elliott se acreditó la carrera de la serie NASCAR, tras liderar 60 de las 140 vueltas de la competencia que se llevó a cabo en el Bristol Motor Speedway, que permitió la entrada a unos 20 mil aficionados.

Detrás de Elliot arribaron a la meta Kyle Busch, Kevin Harvick, Brad Keselowski y Denny Hamlin, que completaron los primeros cinco lugares de la prueba.

Mientras que Clint Bowyer, que terminó en el lugar número 15, ganó el voto de los aficionados para avanzar a la carrera All-Star de NASCAR.

La IndyCar se disputó el pasado fin de semana pasado en Road America en Wisconsin, y no había límite en las entradas vendidas para el evento. Las estimaciones de asistentes para ese evento fueron de alrededor de 10 mil espectadores.

Bristol, apodado “El último gran coliseo”, puede albergar a unas 140 mil personas, lo que significa que estaría 79 por ciento vacío con una multitud de 20 mil personas. Se requerían mascarilla sólo a la entrada. A los aficionados se les dijo que podían quitárselas una vez en sus asientos.

The 9️⃣ gets it done!

Retweet to congratulate @chaseelliott on his first #AllStarRace victory! pic.twitter.com/Z313jiHFJF