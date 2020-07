Pese a la pandemia, playas de Mazatlán lucen muy concurridas este sábado

No se reportó la restricción del acceso a ninguna de ellas

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Muy concurridas lucieron la tarde de este sábado algunas playas de Mazatlán en el tercer fin de semana después de la reapetura del sector turístico, pero no se reportó la restricción del acceso a ninguna de ellas para prevenir el contagio del Covid-19.

Y es que de acuerdo con personal del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, como que la gente ya entendió que debe guardar su sana distancia para prevenir la expansión del contagio del coronavirus y ya no se aglomera en una sola playa, si ve que un lugar ya está muy concurrido se va a un área más despejada.

"No se ha restringido el acceso a ninguna playa, como que la gente ya entendió y si ve que ya hay mucha gente en una playa se va a otra más despejada", añadió el personal consultado, aunque dijo que al parecer hoy se tuvo un poco menos de bañistas que ocho días antes.

Los puntos más concurridos fueron las playas Norte, Pinitos, Olas Altas en donde se encuentra la Carpa Olivera, la Isla de la Piedra y tramos de la Zona Dorada.

En esos lugares se observó a centenares de personas bañándose en el mar, disfrutando de alimentos y bebidas bajo sombrillas multicolores, paseando en paracaídas o solicitando sus melodías preferidas a bandas y grupos musicales que ofrecían sus servicios.

Decenas de personas más caminaban por el malecón en una tarde nublada con amenaza de lluvia y por momentos caían ligeras precipitaciones pluviales.

Prácticamente del Paseo Olas Altas y la bahía frente a la Avenida del Mar se vio a centenares de personas disfrutando del mar y del paseo costero en esta temporada vacacional de verano, tercer fin de semana después de la reapertura el pasado 1 de julio del sector turístico, que estuvo cerrado tres meses para prevenir la expansión del contagio del Covid-19.

Personal del Escuadrón de Salvamento Acuático manifestó que se espera que este domingo se incremente más la afluencia de bañistas con relación a al sábado.

"Esperamos que se incremente mañana, siempre el domingo es de los siete días de la semana el más fuerte (en afluencia de bañistas)", añadió el personal consultado.

Aunque dijo que las condiciones del mar estuvieron tranquilas, recomendó a las personas que acudan a las playas que antes de meterse al agua localicen a un salvavidas para preguntarle de las condiciones marítimas, si andan en estado de ebriedad no se deben de meter a bañar.

Si acaban de ingerir alimentos deben de esperar un tiempo prudente de al menos una hora para meterse nuevamente a bañar, no lo deben hacer más allá de donde el agua les llegue a la cintura, deben usar ropa adecuada como short y playera, no meterse con zapatos ni ropa pesada para no hundirse.

"No deben meterse al mar en la noche y menos si andan en estado de ebriedad", enfatizó el personal consultado.

Precisó que la vigilancia de los salvavidas se retira a las 20:00 horas, por lo que se verifica que en esos momentos ya nadie se esté bañando en el mar y si alguna persona se mete después de ese horario y tiene dificultades para salir sí le va llegar el apoyo, pero va a tardar más tiempo que en el día.

El sábado de la semana anterior se restringió el acceso a tres playas y la Carpa Olivera al marcar el semáforo en rojo porque llegaron a su nivel máximo de personas permitidas durante la presente emergencia sanitaria, mientras que al día siguiente la restricción se incrementó a seis playas y en tres más se tuvo semáforo naranja, en riesgo de restricción o cierre.

Este sábado en las playas más concurridas había más espacio que el metro y medio que se pide en esta emergencia sanitaria entre sombrilla o sombrilla, solamente estaban grupos un poco más grandes cuando se trataba de una sola familia, precisaron salvavidas.

Los turistas también disfrutaron ayer de alimentos y bebidas en restaurantes de la ciudad o acudieron a pasear en Olas Altas y a realizar compras en el Mercado Municipal "José María Pino Suárez", en el Centro de la Ciudad, entre otros puntos.

Durante el día también se registró congestionamiento vehicular en tramos de las avenidas Del Mar y Camarón Sábalo, por los trabajos de remodelación que se realizan en esta última vialidad y en la glorieta de la parte sur de la Zona Dorada.