Pese a la victoria de Dorados, Maradona saliÃ³ molesto con el arbitraje

Pese a la victoria de Dorados, Maradona salió molesto con el arbitraje

El timonel argentino aseguró que nunca había visto un árbitro tan malo como el que sancionó el duelo entre el Gran Pez y Mineros esté sábado

Ernesto Gutiérrez

Dorados de Sinaloa doblegó 3-2 a Mineros de Zacatecas este fin de semana, sin embargo, eso no evitó que Diego Armando Maradona mostrara su descontento con el árbitro central en la conferencia de prensa.

“Nunca había visto un árbitro tan malo, hay que decir las cosas como son. No sabe absolutamente nada del reglamento, entonces no puede dirigir, no sé por que lo mandan a este partido en el que nosotros nos estamos jugando la clasificación”, expresó Maradona, quien catálogo a Mario Humberto Vargas como un silbante protagonista.

“El otro equipo también corre los 90 minutos, ¿para qué?, ¿para que él se tome una botella de champaña en su casa y mire el partido a ver cómo se vio?”.

Hubo un par de jugadas que en lo personal molestaron al astro argentino, un tiro indirecto cobrado a Gaspar Servio por hacer tiempo y el penalti que le costó el segundo gol a Dorados en los últimos segundos.

“Estamos todos mal, la gente no ve buen espectáculo, a los 15 minutos nos pidió a nosotros que el arquero nuestro no hiciera tiempo y le digo, hermano, me hago 200 mil kilómetros en tren, 400 colectivo, 27 en avión y voy a venir a hacer tiempo y ¿voy a venir a hacer tiempo a los 15 minutos? Estamos todos locos.

“La gente tiene derecho a gritar y decir lo que quiera, el réferi debe tener un reglamento que le dan en la Federación y tiene que hacerlo cumplir, y hoy el réferi no hizo cumplir ninguna de esas reglamentaciones, después de eso él se tiene que ir”, sentenció Maradona.

En lo que respecta al trabajo de su equipo, “El Pelusa” destacó el funcionamiento de sus jugadores y el planteamiento táctico que se hizo.

“Me parece que hoy Dorados hizo un planteamiento inteligente, hicimos un muy buen cerco defensivo, sabíamos que ellos iban a ir a las bandas a tirar centros para que los grandes pegaran de cabeza, algunos pudimos ganarlos, otros no, pero para mí la defensa hoy cumplió.

“Estos chicos merecen esto y mucho más. Yo no me voy contento porque ganó Maradona, yo me voy contento porque ganaron los muchachos porque ellos metieron en la cancha lo que había que meter.