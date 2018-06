Pese a lluvias benéficas sigue crpitica la producción del mango en el sur de Sinaloa - Noroeste

Pese a lluvias benéficas sigue crpitica la producción del mango en el sur de Sinaloa

Rogelio Padilla Salcido, presidente de la Confederación Nacional Campesina de Escuinapa, informó que solo las variedades, Kent y Keith, alcanzarán la rentabilidad en el mercado

Leopoldo Lerma

Escuinapa._ Pese a las precipitaciones que dejó la tormenta tropical “Bud” al sur de Sinaloa como un beneficio, solo será para los últimos mangos de la temporada como Kent y Keith.

Rogelio Padilla Salcido, presidente de la Confederación Nacional Campesina de Escuinapa, informó que solo estas variedades alcanzarán la rentabilidad en el mercado, pues alcanzarán buen tamaño y peso para su exportación.

“El tiempo que llovió la variedad beneficiada son Kent y Keith porque los tommy, manila, ataulfo y haden, ya casi estamos terminando, y dentro de 290 días empieza el corte de los Kent, con esa agua que nos manda dios, empieza a engruesar el ambo y agarra tamaño, si no hubiera llovido el mango se cae” explicó.

Enfatizó que a comparación de dos años anteriores, esta temporada bajará hasta un 60 por ciento de producción en todas las variedades.

“Es crítica la temporada a comparación de otros años, porque el año 2016 nos dieron 200 mil toneladas para exportación, el año 2017 nos dieron 145 mil toneladas, y este año esperamos 80 mil toneladas, que viene siendo reducido al 60 por ciento del año pasado” puntualizó.

En los primeros meses del año, tanto la CNC como la Asociación de Agricultores del Rio de las Cañas y la Asociación Ganadera Local de Escuinapa, prevenían de un estiaje en el sector primario, sin embargo no se han recibido los apoyos por parte del FONDEN de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, que preside Juan Enrique Habberman.

Padilla Salcido, manifestó que con estas lluvias y las que se avecinan, el mango podrá obtener un tamaño regular un peso de 350 gramos.

“Son benéficas, aparte como las plantas se estaban secando, con estas lluvias que nos cayó, ya no se van a secar, se van a fortalecer para que no se caigan porque estaban desnutridos, agarran un tamo para poderlos exportar, el tamaño que ocupamos es de 350 gramos para arriba, si no hubiera llovido no se verían beneficiado” subraya.

Culminó que las variedades como Tommy, Haden, Ataulfo y Manila, fueron frutos que abortaron el producto, teniendo los productores pérdidas totales.

“El árbol ya no florea ahorita, este inicia a florear en enero y febrero, son los tempos de floración, y cuando un árbol empieza florear tira completamente el producto que tiene, que le queda el uno del cien por ciento” finalizó.