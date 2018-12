Pese a lo que anunciÃ³ la SSP, los drones no estÃ¡n funcionando ni dando resultado: CESP

Pese a lo que anunció la SSP, los drones no están funcionando ni dando resultado: CESP

El coordinador general dijo que la tecnología para la prevención e investigación de robo de vehículos no están dando resultados, incluso que pidieron a las autoridades que rindan cuentas sobre los resultados del gasto durante la reunión

José Abraham Sanz

El Gobierno del Estado no ha terminado de pagar por los drones y no se han utilizado, por lo que la inversión de 600 millones de pesos para combate a la inseguridad no ha sido aprovechada, señaló Ricardo Jenny del Rincón.

“El trabajo que se debe realizar, no se ha realizado... no, los drones no están funcionando, no están dando resultados porque no se ha terminado de pagar a la empresa que los vendió”, dijo el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

