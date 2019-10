Pese a malos nÃºmeros, AMLO mantiene una buena aceptaciÃ³n: Roy Campos

Pese a malos números, AMLO mantiene una buena aceptación: Roy Campos

El fundador y presidente de Consulta Mitofsky señala que la ciudadanía aún confía en el Presidente como en quien sacará de México de los problemas que dejaron anteriores administraciones

Antonio Olazábal

La economía, seguridad, migración y el área de la salud en México no están bien, y son problemáticas que tiene el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo al Presidente de la República esto no le afecta, debido a que la ciudadanía cree que el morenista es la persona adecuada para salir de esas crisis, opinó Roy Campos Esquerra.

El fundador y presidente de Consulta Mitofsky destacó que en 10 meses a AMLO le han estallado muchas crisis, sin embargo la ciudadanía que lo eligió en 2018, aún ve en él a quien puede llevar al país a un mejor lugar, no ve a otra fuerza política haciendo un mejor trabajo, es por ello que pese a los malos números, López Obrador mantiene una buena aceptación.

"En economía no estamos bien, en seguridad no estamos bien, en migración no estamos bien, en salud no estamos bien, si te vas tema por tema parece que va perdiendo y la pregunta es: ¿por qué es tan popular entonces si va tan mal el país? Porque la gente todavía lo ve a él como el personaje capaz de solucionar esos problemas", explicó.

"No quiere ver ahí a alguien del PRI, del PAN, del PRD, sino que lo quiere ver a él como el que enfrente esos problemas, por eso no se le echa la culpa a él, yo creo que él está muy cómodo en eso porque le están dando tiempo de que haya resultados, ojalá los haya", agregó.

Campos Esquerra cree que este escenario continuará así hasta el 2021, después de ese proceso electoral, piensa que puede haber más crítica y hartazgo por no ver resultados en el país.

Sin embargo el analista político explicó que hoy por hoy AMLO sobrepasa el 60 por ciento de aceptación en la ciudadanía, y a pesar de que situaciones como el desabasto de medicamentos o la inseguridad pudieron haber golpeado su popularidad, esta no ha decrecido.

"Podríamos decir que en términos generales está estable, se siente muy cómodo, se sabe muy popular, se sabe con dominios de tema, se le ve en sus mañaneras que él lleva hacia donde quiere la plática, pone las pautas, los temas, está en este momento cómodamente arriba de los sesentas por ciento y sin peligro", expresó.

"Ya pasó las crisis de los desabastos, pasó las crisis de las cifras de inseguridad, pasó crisis de pleitos en su partido, se le acercan otras pero al menos ocho crisis ha vivido y ha sobrevivido bien, con base a su comunicación y a que no deja de ser él, sigue siendo en el imaginario colectivo, el Presidente que los mexicanos quisieron", detalló.

El fundador de Cosulta mitofsky dijo también que las conferencias mañaneras son una herramienta de López Obrador a la que le ha sabido sacar mucho provecho, ha sido más que un ejercicio de comunicación, un ejercicio de Gobierno.

"La mañanera no nada más es un ejercicio de comunicación, es un ejercicio de Gobierno, de ahí Gobierna, a él se le ha facilitado mucho porque no hay en estos 10 meses que lleva, no hay un sólo, una sola ley, que no haya querido sacar y que no saque, no hay un sólo nombramiento que lo saque, el ejercicio de Gobierno de su proyecto que él quiere lo lleva conforme a como lo ha planeado", afirmó.