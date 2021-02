Pese a recibir la vacuna contra el Covid-19, población debe seguri los cuidados preventivos, advierte Salud Sinaloa

El Secretario de Salud estatal Efrén Encinas Torres, detalló que la vacuna es una herramienta más contra el coronavirus pero no desplaza en totalidad las acciones de prevención

Karen Bravo

CULIACÁN._ El Secretario de Salud estatal Efrén Encinas Torres advirtió que la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 no significa una completa inmunidad ante este virus, por lo que exhortó a la población a continuar con las acciones de protección.

“Efectivamente, la vacuna es una herramienta más indudablemente pero no desplaza en su totalidad a las acciones de prevención, aunque te apliques la vacuna hay que seguir con las medidas del uso de cubrebocas, la sana distancia, lavado de manos, gel alcoholado”, señaló el funcionario en un comunicado de prensa.

“Recordemos que estamos en una fase todavía de ensayos clínicos en las que ya son miles en la Fase 3 donde han demostrado la seguridad de la vacuna y la eficacia prácticamente arriba del 90 por ciento en la gran mayoría, de tal manera que no podemos decir ya me vacuné, no va a pasar nada, hay que continuar cuidándonos, desde luego es una protección mucho muy importante pero no debemos de confiarnos, hay que seguir con todas las medidas de prevención”, reiteró el funcionario estatal.

La vacunación tarda un periodo aproximado de 15 días para hacer efecto en el organismo de las personas, en la mayoría de los casos es necesario aplicarse una segunda dosis para reforzar la protección en las personas, dicho lo anterior se pide a la población actuar con responsabilidad para alcanzar el mejor de los resultados frente a la actual pandemia, señaló la dependencia en el comunicado.