Pese a sus constantes irregularidades, ex servidor pÃºblico de Sinaloa sÃ³lo fue amonestado

Pese a sus constantes irregularidades, ex servidor público de Sinaloa sólo fue amonestado

Los expedientes de los procedimientos que inició la STyRC contra Herrera Félix, están públicos y muestran otros detalles del trabajo que realizó el funcionario durante el sexenio anterior.

José Abraham Sanz

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas inició 15 procedimientos administrativos contra el ex director de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas, Ernesto Herrera Félix, la mayoría por no reintegrar recursos a proyectos, realizar movimientos bancarios no autorizados u omitir informes reales sobre las cuentas de Gobierno del Estado.

Los expedientes de los procedimientos que inició la STyRC contra Herrera Félix, quien ya fue puesto ante un juez acusado por la Fiscalía de desviar poco más de 293.4 millones de pesos de recursos federales a cuentas del Gobierno del Estado junto al ex secretario Armando Villarreal Ibarra, están públicos y muestran otros detalles del trabajo que realizó el funcionario durante el sexenio anterior.

