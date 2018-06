Pésimo día para Sinaloa en el voleibol de playa de la Olimpiada Nacional - Noroeste

OLIMPIADA NACIONAL 2018

Pésimo día para Sinaloa en el voleibol de playa de la Olimpiada Nacional

No puede acceder a las finales en las categorías Sub 18 y Sub 21, y en la lucha por la de bronce, también pierden

Jonathan Juárez

08/06/2018 | 4:31 PM Compartida 1 vez

Sinaloa Sub 18 pierde ante Chihuahua. Foto: Jonathan Juárez

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua._ El día de hoy, será un día del cual las integrantes de los equipos de Sinaloa, en la disciplina del voleibol de playa, tendrán que olvidar. Y es que los representativos sinaloenses, tras fallar en su intento de avanzar a las finales de las categorías Sub 18 y Sub 21 femenil dentro de la Olimpiada Nacional 2018, dejaron escapar la oportunidad de colgarse las preseas de bronce. El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio 1 Registro - Paso final Hemos enviado un correo el cual contiene un código de validación. Ingrésalo en la siguiente casilla para finalizar el proceso Código de validación Validar Cancelar Espere.. Si no vez el correo, intenta buscandolo en la carpeta de spam/correo no deseado #Voleibol de Playa

#Olimpiada Nacional 2018

#Ciudad Juárez