Pesistas mexicanos van por plazas olímpicas a República Dominicana

El Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas será el último evento clasificatorio a Juegos Olímpicos; en marzo se define la selección que asistirá al certamen continental

Noroeste / Redacción

Del 18 al 25 de abril, la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, será sede del Campeonato Panamericano de Levantamiento de pesas, último evento clasificatorio a Tokio 2020 y puntuable para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año, situación por la cual, la Federación Mexicana de la disciplina convocó a 24 elementos que buscarán un lugar en la selección nacional que asistirá al certamen continental, primera competencia presencial del 2021 para este deporte.

El presidente de la FMLP, Rosalío Antonio Alvarado del Ángel, compartió a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el listado de las 12 mujeres y los 12 hombres, que cuentan con los criterios de elegibilidad para el preolímpico.

“Estamos convocando a 12 atletas por género que tienen los criterios de elegibilidad para participar en el Campeonato Panamericano, van a República Dominicana, es un evento clasificatorio a los Juegos Olímpicos y puntuable para los Centroamericanos del próximo año”, mencionó el federativo.

La lista del equipo femenil es conformada por: Diana Chay Dzul, Viviana Izamar Muñoz López, en los 45 kilogramos; Andrea de la Herrán Martínez, Socorro Guadalupe Villa Soto, en los 49 kilos; Ana Gabriela López Ferrer, en los 55 kilos; Janeth Gómez Valdivia, 59 kilos; Quisia Guicho Recio, Eva Alicia Gurrola Ortiz, ambas en los 64 kilos; Aremi Fuentes Zavala, Alejandra Garza Garza, en los 76 kilos, Anacarmen Torres Wong, en los 81 kilos y Gladis Guadalupe Bueno Plasencia, en más de 89 kilos.

Mientras que el conjunto varonil es encabezado por: José Manuel Poox Peralta, 55 kilos; Víctor Badur Guemez Cel, Antonio Vázquez Méndez, José Lino Muñoz Góngora, todos ellos en los 61 kilos; Jonathan Muñoz Martínez, Brendi Roque Mendoza, en los 67 kilos; Jorge Adán Cárdenas Estrada, 73 kilos; Josué Alberto Aguilar Chan, 81 kilos; José Luis López Carpizo, 96 kilos; Javier Azcatl Pantoja, 102 kilos; Josué Said Medina Andueza, 109 kilos y Raúl Enrique Manríquez Collins, en más de 109 kilos.

Adelantó que los 24 pesistas convocados por la FMLP continúan con su proceso de preparación en sus respectivos estados y que, en marzo, justo un mes antes del Panamericano, se realizará un chequeo por la plataforma Zoom para definir a la selección nacional.

“Los atletas tendrán un chequeo de manera virtual, este control será el 18 de marzo, justo un mes antes de la competencia, y de ahí, los que ganen su lugar serán los representen a México en el preolímpico”.

Sobre la competencia pactada para marzo en territorio colombiano, mencionó que el Campeonato Sudamericano, Iberoamericano y Open de Mayores, se disputará de manera virtual y no presencial, como se había anunciado a principio de año.

“El evento de marzo va a ser una competencia virtual, en Colombia, por la situación que estamos viviendo no es posible hacerla presencial, nosotros estábamos pensando en no ir porque es mucho riesgo para los atletas, también desechamos la posibilidad de hacer el campamento de preparación porque, lógicamente, van a estar juntos y no queremos que los chicos se contagien”, dijo.

Ante la difícil situación que se vive en todo el mundo por la pandemia, Alvarado del Ángel destacó que la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas y el país sede ya están tomando en cuenta todas las medidas sanitarias para llevar a cabo el clasificatorio olímpico.

“En República Dominicana ya están tomando todas las medidas pertinentes para tener un control sanitario eficaz para los entrenadores, deportistas y personal técnico que asista al evento”, recalcó.