Peso mexicano resistió porque hay finanzas públicas sanas; hay fondo de estabilización de 150 mil mdp: AMLO

Sostuvo que ayudó el hecho de que México tiene finanzas públicas sanas, por lo que espera que se vaya fortaleciendo el peso

Carlos Álvarez

10/03/2020 | 09:51 AM

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que pese a la crisis que se registró este lunes en los mercados financieros mundiales por el coronavirus COVID-19 y el desplome en los precios del petróleo, el peso mexicano resistió.

"Resistió nuestro peso, porque estuvo complicado, está todavía complicado, pero ayer fue un mal día. Se afectaron todas las bolsas del mundo, se cayó todo el sistema financiero, todas las monedas se depreciaron y la nuestra resistió, aguantó", aseguró el mandatario nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, el presidente dijo que ayudó el hecho de que México tiene finanzas públicas sanas, por lo que espera que se vaya fortaleciendo el peso, ya que "existen condiciones".

"Espero que se vaya fortaleciendo el peso hacia adelante. Tenemos condiciones para que podamos reistir la crisis, derivada de los temores fundados e infundados del coronavirus y las diferencias que se están generando entre Rusia y Arabia Saudita. Vamos a esperar”, añadió Andrés Manuel López Obrador", señaló López Obrador.

"Tenemos finanzas públicas sanas, eso nos ayuda mucho porque logramos blindarnos. No se gastó más de lo que tenemos de ingresos, no se endeudó el país, por primera vez no creció la deuda pública", indicó el político tabasqueño.

"Logramos blindarnos, no creció la deuda pública. Bajó la deuda, poquito, pero bajó. Creció el monto de las reservas en 10 mil millones de dólares para ser exactos. Eran 133 mil millones de dólares y ahora son 184 mil millones de dólares. Tenemos un fondo para estabilizar el presupuesto de 150 mil millones de pesos”, detalló el mandatario nacional.

Ayer lunes 9 de marzo, el peso registró su caída más pronunciada desde el triunfo electoral del presidente estadounidense, Donald Trump, en noviembre de 2016, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró en su mínimo nivel desde mediados de octubre, según lo informó la agencia británica Reuters.

Además, la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la mezcla de crudo de exportación cerró el “lunes negro” en 24.43 dólares por barril, lo que significa una pérdida de 11.32 dólares, en relación con la jornada del pasado viernes 6 de marzo.