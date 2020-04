Peso mexicano toca mínimo histórico frente al dólar; tipo de cambio en 25.71

El tipo de cambio no reaccionó de forma positiva al anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a las medidas que tomará su gobierno para enfrentar la crisis económica provocada por el coronavirus

Carlos Álvarez

La moneda mexicana tocó este domingo 5 de abril, un nuevo mínimo histórico frente al dólar, al cotizarse en los mercados internacionales en 25.71 pesos por billete estadounidense. La marca más baja para la divisa de México era de 25.45 unidades que había registrado hace un par de semanas.

El tipo de cambio no reaccionó de forma positiva al anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a las medidas que tomará su gobierno para enfrentar la crisis económica provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).

En lo que va del año el tipo de cambio se ha depreciado poco más de 30 por ciento; es decir, en sólo tres meses ha perdido un tercio de su valor frente al dólar. Sin embargo, según diversos analistas, la depreciación no sólo fue consecuencia del anuncio presidencial, sino también de la caída internacional del precio del petróleo.

Para Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco BASE, los dos factores combinados, el del precio del crudo y la falta de una política fiscal expansiva, detonaron la nueva depreciación histórica de la moneda.

"El plan puede generar empleos pero no los suficientes para la caída que se espera en la economía. La percepción de riesgo sube ligeramente tras el anuncio posiblemente porque lo anunciado no puede considerarse como una política económica contracíclica. El tipo de cambio reacciona debido a que sin política fiscal contra cíclica no hay forma de aminorar el golpe del coronavirus sobre la economía", dijo Siller Pagaza.

"Bajo estas condiciones el escenario optimista de caída de 3 por ciento desaparece y en su lugar queda un escenario optimista con caída del 5 por ciento, un escenario central de caída del 8 por ciento y un escenario pesimista de caída del 10 por ciento. Si llegara a cumplirse el escenario pesimista, sería la peor caída desde 1932, durante la Gran Depresión, cuando el PIB de México cayó 14 por ciento", agregó la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco BASE.