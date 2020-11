Peso recupera terreno frente al dólar ante incertidumbre electoral en EU

El tipo de cambio se ubica en 21.01 pesos por dólar, tras dispararse anoche casi a 22 unidades de la moneda mexicana, según con las cotizaciones en negociaciones internacionales reportadas por la agencia Bloomberg

Noroeste / Redacción

04/11/2020 | 11:52 AM

El dólar bajó más de un peso durante la madrugada de este miércoles y cotiza en menos de 21 unidades, luego de que, igual que hace cuatro años, volvieron a fallar las encuestas y Estados Unidos aún no sabe si el ganador de la contienda electoral es el republicano Donald Trump o el demócrata Joe Biden.

El tipo de cambio se ubica en 21.01 pesos por dólar, tras dispararse anoche casi a 22 unidades de la moneda mexicana, según con las cotizaciones en negociaciones internacionales reportadas por la agencia Bloomberg.

Respecto al tipo de cambio en los diferentes bancos de México e instituciones del gobierno, el precio del dólar estadounidense alcanza su nivel más bajo a la venta con 20.89 pesos en Banco Base y el más alto en 22.20 pesos en Banbajio.

Mientras que el más bajo a la compra está en 20.00 pesos en Scotiabank y el más alto en 21.25 pesos en Banxico FIX.

Al iniciar operaciones hoy miércoles, el precio del dólar era de hasta 21.64 pesos en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 21.06 pesos por dólar, con una pérdida de 0.15 por ciento.

En bancos el dólar se vendió ayer martes 3 de noviembre hasta en 21.64 pesos, como fue el caso de Citibanamex. En tanto, BBVA México lo ofertó en 21.46, Banorte en 21.40, Santander en 21.04 y Banco Azteca en 20.91 unidades.

La mayoría de las monedas de América Latina subían a media jornada, en medio de la incertidumbre de los mercados mundiales, que se encuentran a la espera del ganador de la elección presidencial de Estados Unidos, que resultó más reñida de lo esperado.

El real brasileño se apreciaba 1.51 por ciento, a 5 mil 6697 unidades por dólar; en Argentina, el peso bajaba 0.11 por ciento, a 79.02 por dólar; el peso chileno se depreciaba 0.34 por ciento, a 757 mil 10 unidades por dólar, mientras que el peso colombiano se fortalecía 0.38 por ciento a 3 mil 802.99 unidades por dólar.

Peso no se ha depreciado: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, sin importar el resultado de las elecciones en Estados Unidos, la economía mexicana no se verá afectada, ni disminuirá la inversión, ya que considera que México tiene recursos suficientes.

"A mí me satisface que no hay, en el caso de nuestra economía, ninguna alteración. Tengo entendido que nuestro peso no se ha depreciado: 21.15, o sea, en promedio como ha estado en la semana pasada, de modo que vamos a esperarnos para que se conozca el resultado", comentó el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

- Con información de agencias