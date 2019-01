Peter Jackson dirigirÃ¡ nuevo documental de Los Beatles, a 50 aÃ±os de su Ãºltima presentaciÃ³n

MADRID (SinEmbargo)._ El 30 de enero de 1969 Los Beatles se subieron a la azotea de su estudio de grabación y dieron un concierto que pasó a la historia. Este miércoles, coincidiendo con el 50 aniversario de aquella mítica actuación, a través del Twitter oficial de la banda se ha anunciado un nuevo proyecto documental junto a Peter Jackson ( Lord of the rings) basado en 55 horas de metraje inédito grabado el último mes que el grupo estuvo reunido y creó su último álbum, “Let It Be”.

“Las 55 horas de imágenes inéditas y las 140 horas de audio disponibles nos aseguran que este será el documental en vivo que los fanáticos de Los Beatles han soñado durante mucho tiempo”, considera el cineasta encargado de películas como King Kong (2005).

NEW FILM PROJECT - We are proud to announce an exciting new collaboration between The Beatles and the acclaimed Academy Award winning director Sir Peter Jackson. pic.twitter.com/7e0h95FOWV