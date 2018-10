COMISIÓN LEGISLATIVA

Petista patalea porque le asignaron Protección Civil… ¡Y no sabe nada de eso!

El coordinador del PT, Eleno Flores Gámez, reprocha a Morena que haga “lo mismo de lo que se han quejado siempre” en el uso del poder

José Alfredo Beltrán

Desde la tribuna el coordinador del PT, Eleno Flores Gámez, se lanzó en contra de diputados de Morena, por usar el poder para afectarlo.

Esto porque la asignaron la presidencia de la Comisión de Protección Civil, y él quería la de Obras Públicas.

Señaló que “se está dando cuenta” que la mayoría de Morena “están haciendo lo mismo de lo que nos hemos quejado siempre”.

“El poder se muestra con humildad y con trabajo, respetando a todos los compañeros, somos un gran equipo, hay que no tirarnos la basura”, indicó.

En varias ocasiones le reprochó a Graciela Domínguez Nava, líder de la mayoría morenista, que no cumpliera su petición, al momento de repartir las comisiones.

“Si me atrevo a hablarles de frente, si me atrevo decírselos cara a cara, es porque realmente me duele lo que están haciendo, y no nada más aquí en el Congreso, lo están haciendo no nada más en Sinaloa, sino en todo el país”, expuso.

El “Gordo Eleno”, como él mismo se identifica, dijo que lo suyo no era “un berrinche”. Luego confesó que él no le sabe nada al tema de Protección Civil.

“No me interesa Protección Civil, porque yo sé que no voy a hacer un trabajo, no me interesa ni la presidencia ni las secretarias ni las vocales, yo se las cedo”, aseveró.

De este asunto se hizo un largo debate en la naciente Legislatura, en el que tuvieron que intervenir morenistas para defender la integración de las 27 comisiones, encabezados por la propia Graciela Domínguez.

“Los invitamos a todos a que sigamos sumando esfuerzos, invitarlo al Diputado Eleno, los diputados no tienen límites para atender temas, para eso estamos aquí, para atender los problemas”, argumentó.

A Eleno lo apoyó su compañero de bancada Mario Rafael González, no así Marco César Almaral, presidente de la Mesa Directiva, que sumó su voto a los de 37 diputados más, para avalar la integración de comisiones.

Sólo los dos petistas, Eleno y Mario Rafael, votaron en contra de la propuesta de la Junta de Coordinación Política.

Más tarde, al calor de otra intervención, petista insistiría en que él no tiene el perfil para Protección Civil.

“No le entendemos a Protección Civil, pero le vamos a echar ganas. Háganme aprender en Protección Civil, vamos a aprender y dar resultados, denme la oportunidad de aprender”, dijo cuando subió a tribuna en el bloque de Asuntos Generales, con el tema de las pasadas inundaciones.

El perfil del director del Instituto Estatal de Protección Civil, Francisco Vega Meza, ha sido precisamente uno de los temas que más se han cuestionado en los últimos días entre la opinión pública.

Y ahora es el propio Diputado nombrado para atender esta cartera el que se cuestiona, a sí mismo… que no lo entiende a estos asuntos.