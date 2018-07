Petra Leyva González: Quiero seguir trabajando mi tierra - Noroeste

ARTESANÍA

Petra Leyva González: Quiero seguir trabajando mi tierra

La artesana sinaloense Petra Leyva González gana el Premio Nacional de Cerámica en la categoría de Cerámica Tradicional, en Tlaquepaque, Jalisco

Nelly Sánchez

Desde que era niña, Petra Leyva González ha trabajado con la tierra, haciendo artesanías. A los 9 años ayudaba a su mamá y a los 15 comenzó a hacerlo sola, en Choix, donde nació.

Y con ese oficio creó una Olla de tierra original, con la que ganó el Premio Nacional de Cerámica, en la categoría de Cerámica Tradicional, dotado con 130 mil pesos, convocado por la Secretaría de Cultura, el Estado de Jalisco y el Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías, en San Pedro Tlaquepaque.

"Me siento muy feliz y contenta", dice Leyva González a través del teléfono. "Nunca había participado, es la primera vez que vengo a este evento".

A ella le avisaron un día antes, por la noche, que había ganado.

"Me sentía encerrada, como que me estaban apretando, porque me dijeron 'no digas nada a nadie' y fue como a las 8 de la noche. Le marqué a mi hijo, que está en Choix, para desahogarme poquito", dice emocionada.

"Es muy bonito todo esto, muchísimas gracias, me dan ganas hasta de llorar porque es la primera vez que vengo y que haya salido ganando".

Leyva González desmintió un rumor que estuvo circulando de que era rarámuri desplazada.

"Yo nunca he tenido problemas en mi vida, yo tengo más de 30 años viviendo en el Vado, soy originaria de Tasajeras, Choix".

Recordó que desde que tenía 9 años su madre la ponía a ayudarle a trabajar la tierra y le gustó tanto que a los 15 años empezó a hacerlo sola

"Aunque de vez en cuando, a veces sí y otras no, porque cuando está lloviendo no puedo hacer ollas porque no puedo quemarlas. Es difícil. Ahora que me metí mucho en esto, se me hizo bonito porque me di cuenta de que hay hornos sin humo, aprendí eso, me interesa mucho el horno de gas porque ya no ocupo batallar con la leña".

En Choix trabaja con hornos de leña, hace cajetes, ollas de comida, ollas para agua.

"Y ahorita me estoy dando cuenta que se pueden hacer muchísimas cosas más con la tierra, como lo están trabajando los demás artesanos aquí, es una chulada, son muy bonitas las piezas de barro, muy finas, bien pintadas, bien barnizadas".

Su obra Olla de Tierra Original está hecha de barro de tierra puro.

"Actualmente el barro lo mezclan con otras cosas para arreglarlo y lo que yo trabajé no, yo arranqué los pedazos de la tierra con un pico los quebraba, lo molía, lo batía y ya batida la tierra empecé a hacer la olla, duré un día haciéndola, porque la tierra no es finita,es gruesa con arena", comparte.

"La empecé como a las 7 de la mañana y la terminé como a las 3 de la tarde, a pura mano. como se hacían antes, nada de moldes, no uso mesa ni tabla, a pura mano. Aquí cargo unas fotos de cuando la estaba haciendo".

Cuando la registró al concurso, le comentaron que podía ser ganadora porque no había ninguna parecida.

"Yo pensé, qué le va a importar a la gente lo de antes, lo original, sin nada de pintura, pero luego pensé, puede ser que sí", reconoce.

Leyva González aseguró que como no es una persona interesada en el dinero, tomó las cosas de manera natural y ahora su objetivo es seguir adelante, seguir ayudando a su gente y seguir trabajando la tierra de donde es.

-- ¿Qué va a hacer con su premio?

"Primeramente Diosito santo que me ayudó mucho, duré 15 años sin techo en mi cocina, están paredes por caer, el portal de mi casa tiene una lámina no sirve, con puro papel estoy tapándome ahí. Primero, lo que ocupo y seguir trabajando".

PARA SABER

Sinaloa participó con una delegación de 15 ceramistas, quienes además expusieron su obra.

Se entregaron además premios en las categorías de Cerámica contemporánea, Alfarería vidriada sin plomo, Cerámica tradicional, Escultura en cerámica, Cerámica en miniatura, Cerámica navideña, Figura en arcilla.