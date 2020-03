Petrolera de CanadÃ¡ se disculpa por la difusiÃ³n de estampas con la imagen sexualizada de Greta Thunberg

Canadá (SinEmbargo).- La compañía petrolera canadiense X-Site Energy Service asumió la responsabilidad, a inicios de esta semana, de la divulgación de unas estampas con su logotipo debajo de una imagen sexualizada de la activista climática de 17 años Greta Thunberg y pidió disculpas en un comunicado.

La imagen fue distribuida la semana pasada y además se compartió ampliamente en las redes sociales, causando indignación en muchos de los usuarios, informa Global News.

“Reconocemos que no es suficiente disculparse por la imagen que desencadenó la indignación la semana pasada. Esto no refleja los valores de esta empresa o de nuestros empleados, y lamentamos profundamente el dolor que pudimos haber causado”, reza el comunicado.

La imagen del “sticker” que muestra un dibujo de la espalda de una mujer desnuda y dos manos tirando de su cabello trenzado desde atrás. Además, la palabra “Greta” está escrita en su espalda baja y más abajo el logotipo de la compañía lo que desencadenó indignación y no solo en las redes sociales.

Inicialmente, Doug Sparrow, el gerente general de X-site, negó que la compañía tuviera algo que ver con las estampas y comentó que la empresa ha sido bombardeada con llamadas, correos electrónicos y mensajes de redes sociales sobre la imagen por lo que se vieron obligados a cerrar sus páginas de redes sociales.

En la página web de X-site tan solo se puede acceder al comunicado de disculpa, en el que la administración asume toda la responsabilidad y afirma estar comprometida a recuperar y destruir todas las calcomanías que distribuyó y espera que la imagen no vuelva a ser publicada.

Thunberg por su parte indicó que se trata de un acto de desesperación. “Esto muestra que estamos ganando”, publicó la activista en su cuenta de Twitter.

They are starting to get more and more desperate...

This shows that we’re winning. https://t.co/NLOZL331X9