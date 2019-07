PF no está a altura de circunstancias: AMLO; CNDH pide no descalificar a policías

El Presidente de la República criticó de nuevo las acciones de los elementos de la Policía Federal (PF) que llevan días movilizados en protesta contra su integración a la Guardia Nacional

Noroeste / Redacción

08/07/2019 | 12:39 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó de nueva cuenta este lunes las acciones de los elementos de la Policía Federal (PF) que llevan días movilizados en protesta contra su integración a la Guardia Nacional (GN), ya que dijo no están “a la altura de las circunstancias”.

Durante su intervención en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), señaló que la protesta de los policías federales demostró la necesidad de haber creado la Guardia Nacional, nueva corporación que entró en funciones el pasado 1 de julio.

“Hace poco hubo un conflicto con la Policía Federal y se demostró que no estaba a la altura de las circunstancias. Imagínense una institución, que debe ser ejemplo de disciplina y de obediencia, que se rebela y toma las calles”, indicó el mandatario nacional.

El titular del Poder Ejecutivo Federal indicó, además, que el cambio en la estrategia de seguridad va a lograr resultados con la Guardia Nacional, corporación que nació por consenso, y que atenderá las demandas de todo el país. “Es un logro importantísimo”, afirmó.

Más temprano este día, López Obrador garantizó que se seguirán respetando las libertades y el derecho a la manifestación de los policías federales inconformes con su traspaso a la Guardia Nacional, pero reiteró que no se comete ninguna injusticia contra ellos.

“Cero represión, todas las libertades se van a seguir garantizando, se acaba el autoritarismo, esa es la transformación. Nos atenemos a que todo se resuelva de manera responsable. El que no tiene razón y no está luchando por una causa justa no va a tener apoyo ni respaldo”, señaló el mandatario nacional.

En su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño reiteró que no hay motivo para la protesta de los policías federales, porque aseguró “no se está despidiendo a nadie ni se les están quitando prestaciones, es un proceso que se lleva a cabo porque necesitamos de la Guardia Nacional”.

“Quisieron presentar la inconformidad como una injusticia y no hay materia. Al contrario, imagínense una policía que se indisciplina y que toma las calles, ¿qué imagen da?, ¿quién va a apoyar eso”, cuestionó el presidente de la República.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, encabezó este lunes la 44 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), llevada a cabo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, y en el que participaron gobernadores, funcionarios, mandos de instituciones de seguridad y líderes legislativos de las 32 entidades del país.

En el mismo evento, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió no estigmatizar a las instituciones responsables de la seguridad, ya que advirtió que la capacidad y compromiso de dichos elementos no dependen de factores de carácter político.

“No es posible que se estigmatice y descalifique, en lo general, a todas las policías e instituciones públicas vinculadas a la seguridad, procuración e impartición de justicia, así como a sus miembros [...]”, indicó el ombusdman nacional.

“La capacidad, honorabilidad y profesionalismo de los miles de mexicanas y mexicanos que han comprometido su vida en estas áreas, no depende de las épocas o gobiernos en los que ingresaron al servicio público, ni de sus filiaciones o preferencias políticas e ideológicas”, dijo González Pérez.

Aunque reconoció que es necesario una depuración en dichas corporaciones, el titular de la CNDH consideró que debe realizarse con mecanismos que destierren la corrupción y la colusión con las organizaciones criminales, sin que esto afecte a los buenos elementos, ni afecte sus derechos.

González Pérez indicó que la creación misma de la Guardia Nacional no será suficiente para frenar la violencia y el crimen, ya que es necesaria la colaboración de las 33 fiscalías y los gobiernos locales. Asimismo, sostuvo que los delitos de alto impacto se mantienen al alza, lo que ha generado miedo e incertidumbre en la población.

“En los hechos, delitos como los homicidios colosos, feminicidios, secuestros y extorsiones han registrado un incremento, generando incertidumbre, miedo, desesperanza y un sentimiento de indefensión en la sociedad”, aseveró el titular de la CNDH.

Además, el ombudperson nacional pidió al Gobierno Federal que se hagan públicos los protocolos que utilizan los elementos de la Guardia Nacional para detener a los migrantes, en colaboración con el nuevo plan implementado por el Gobierno. Y en caso de no existir, estos deben crearse y transparentarse ante la sociedad.