PGR no ha informado a ISSSTE avances en investigación de asesinato de Camacho Zamudio

Germán Contreras, Delegado del ISSSTE en Sinaloa, dijo que confía en las autoridades que están investigando y que se detenga a los responsables del asesinato del médico

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ La Procuraduría General de la República aún no ha informado a las autoridades del ISSSTE sobre los avances de investigación del asesinato de quien fue director de la clínica en Mazatlán, Miguel Ángel Camacho Zamudio y esperan escuchar respuestas muy pronto.

El Delegado del ISSSTE en Sinaloa, Germán Contreras García, mencionó que confía en las autoridades que están investigando y que se dé a conocer pronto a los responsables del asesinato del médico, el cual ya tiene más de un año.

“No ha habido ninguna respuesta en ese sentido, creemos en las instituciones y esperemos que nos den su punto de vista y el resultado final. Queremos que sea más ágil, el medio de los médicos está esperando aún la respuesta, es un punto en la agenda que tenemos pendiente”, declaró.

“No me toca a mí dar esa opinión porque no es mi tipo de negocio, se me citó, a todo mundo se le citó por parte de la PGR, dimos nuestros puntos de vista y ya lo dejamos en manos de las instituciones a las que les corresponde”, dijo.

Contreras García señaló que en su momento se detuvo a una persona que pagó los daños por robo de medicamentos, sin embargo se sabe que ya salió libre pero aún desconocen si eso haya sido el resultado del ataque a Camacho Zamudio.

“En un momento hubo un detenido que pagó algún daño por robo de medicamentos pero ya salió libre, esperemos que eso no haya sido el resultado de lo que le pasó al doctor, hasta ahorita les mentiría si les digo, pero no me han dicho nada”, comentó.

Por su parte, el Director General del ISSSTE a nivel nacional, Florentino Castro López, dijo no temer a un carpetazo, pues confía en que las autoridades realicen su trabajo como les corresponde.

“Yo espero que esto lo sepan las autoridades, que lo estén investigando, el director del ISSSTE no tiene facultades en materia de investigación, no temo de un carpetazo, tenemos que tener confianza e que la investigación continúe y algún día conozcamos la razón de la muerte”, agregó.

Hay medicamentos para abastecer hasta febrero: Germán Contreras

El abastecimiento de medicamentos se encuentra en su nivel máximo, dijo el Delegado del ISSSTE en Sinaloa Germán Contreras García y se estima que abarque hasta el mes de febrero.

“En estos momentos estamos con excesos de medicamentos porque todo lo que había en almacén se estaba llevando a las clínicas, incluso hay unidades donde no tenemos dónde meter el medicamento porque no tenemos espacios necesarios”, declaró.

Señaló que desde hace aproximadamente una semana comenzaron con la repartición de medicamentos a nivel nacional, por lo tanto, los derechohabientes podrán adquirir sus medicamentos sin retraso.

“Mazatlán fue un ejemplo a nivel estatal de transparencia y eficacia en el uso del medicamento. Ya tenemos una semana que se empezó a repartir todo el medicamento en el país para que no haya ningún problema iniciando enero, es más previniendo enero y febrero que pueda causar crisis”, dijo.