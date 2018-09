'Picoco' buscarÃ¡ enfrentar a rivales de mayor nivel

BOXEO

'Picoco' buscará enfrentar a rivales de mayor nivel

Valentín León Jr quiere buscar un título mundial Juvenil y de no darse aspirar a un campeonato mundial absoluto en dos o tres años

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ Valentín “Picoco” León Jr (16-0-2, 13 KO's) es una de las promesas del boxeo en Culiacán, sin embargo ha generado dudas en la afición sinaloense ya que considera que no ha enfrentado a rivales de peso en su carrera.

“No me he sentido aceptado por mucha gente, ponle un cincuenta y cincuenta entre la afición que tengo de mi lado y la que no. No les gusta porque dicen que no he enfrentado a morros duros pero a lo mejor no les ha tocado venir cuando he enfrentado rivales complicados con los que obtuve un empate (Santiago “Changuito” Alarcón y Cristian Cortes).

Con 18 años de edad y apenas un par de ellos como profesional, “El Picoquito” ha llevado su carrera de manera lenta y ha ido aprendiendo con la marcha, pero considera que es tiempo de buscar rivales más complicados, no para complacer a la gente sino para demostrarse a sí mismo que está para cosas grandes.

“Me sentía muy poco preparado para ir avanzando pero vamos a buscar peleas con muchachos de mejor nivel, no para demostrarle a la gente sino para demostrarme a mí que en estos dos años que llevo como profesional he avanzado algo”.

El llegar a 16 peleas de manera invicta no ha sido un trabajo fácil para “El Picoco” León Jr. quien considera que la clave ha sido el entrenamiento y todos los sacrificios que se hacen abajo del ring y que la gente no se da cuenta.

“Principalmente todo lo que se hace fuera del ring y que la gente no sabe, sacrificios, dejar de comer, dejar de hidratarse muy bien, entrenar, dejar de salir a todos lados y dedicarse uno completamente a este duro deporte y arriba del ring solo practicamos lo que hicimos antes”, comentó.

Por último, “Picoco” Jr. aseguró que tiene muy en claro sus metas a futuro entre las que está buscar un título mundial Juvenil y de no darse en un máximo de tres años buscar una oportunidad por un título mundial absoluto.

“Vamos en buscas de mejores cosas, estoy muy agradecido con la promotora JD Promotions pero queremos buscar algo más por fuera donde haya mejor paga”.

“Queremos buscar a alguien que sea nuestro padrino, nuestro manejador o nuestro promotor y poco a poco llegar a un título mundial juvenil y si no se llega a dar buscar en unos dos años o tres máximo un título absoluto del mundo”, concluyó.