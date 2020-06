Pide AARC que Gobierno apruebe la agricultura por contrato

Aplauden agricultores que se aprobara el ingreso de 4 mil 150 pesos: Enrique Rodarte

Istar Meza

La demanda de los productores es por precios justos para las cosechas, todo el año se señaló la falta que hacían las coberturas, para que este año no fueran de maíz sino de tipo de cambio, refirió Enrique Rodarte Espinosa de Los Monteros, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

Destacó que se veía una estabilidad en el maíz, pero el tipo de cambio es muy volátil, por lo que hizo falta incluir eso en el esquema de Segalmex desde un principio, ya que por eso no sirvió ese esquema.

“Nos organizamos los productores, no me gusta decir que privados o del sector social, si a uno le va mal pues al otro también, porque es el mercado el que está mal, todos somos agricultores, todos sembramos maíz y nuestro maíz es de la misma calidad, son de excelente calidad tanto los del sector privado como los del sector social, no hay diferencias”, refirió.

Dijo que aun con el apoyo más grande en la historia no se alcanzó a llegar a los 4 mil 150 pesos, porque el esquema que se propuso desde un principio no era el correcto, ya que lo que se tenía anteriormente de agricultura por contrato es lo correcto.

“Que la administración actual no lo vea como un logro hecho por los Gobiernos anteriores del PRI, PAN, no, no, no; esa es una visión equivocada, ese es un logro de los agricultores que estuvimos año con año picando piedra y como agricultores logramos tener la agricultura por contrato. Le pedimos al Gobierno actual que vuelva a tener agricultura por contrato”, reclamó.

Advirtió que lo que siguen peleando después de lograr los 4 mil 150 pesos, es la agricultura por contrato, ya que es mucho más barata para el Gobierno y mucho más segura para el agricultor, y sería lo mínimo que se puede tener para poder pagar las cuentas, los créditos y a los proveedores.

Destacó que no se piden los 4 mil 150 pesos como un capricho, sino que con ese ingreso se salen muy “arrastrados”, ya que la agricultura “no es una fábrica en la que se mete un fierro y sale un tornillo”, pues en la agricultura tiene mucho que ver el clima, el agua, la humedad, las plagas y muchas cosas más que se relacionan con la agricultura.

Hizo un llamado a los diputados, senadores y a quien le compete aprobar el presupuesto que no se abandone al campo, ya que ahora con la pandemia se miró, no se puede abandonar a quien produce alimento, tener revanchismos políticos, porque los agricultores dependen de los presupuestos.