Pide Alcalde de Concordia no visitar municipio el Día de las Madres

El único municipio sin contagios por Covid-19 se enfrenta a otro problema en medio de la pandemia, quedarse sin agua

América Armenta

No visitar el municipio de Concordia este Día de las Madres pidió el Alcalde, Felipe Garzón López, para poder seguir siendo el único municipio en el estado que no ha registrado contagios por coronavirus.

Con lo anterior y una serie de medidas que se han tomado, dijo que velarán por la ciudadanía concordense.

“Venimos haciendo mucho énfasis en que hoy que viene el Día de las Madres, los familiares que están fuera les pedimos que no vengan”, solicitó.

“Porque van a traerte un regalo, tal vez van a traerte dinero pero te pueden estar trayendo el virus, trayendo la muerte. El amor lo tenemos que demostrar cuidándonos entre la gente, habrá tiempo de estar en familia, de abrazarnos, ahorita no es el tiempo”, añadió.

El Presidente Municipal relató que en el asta de la plaza principal de Concordia se colocó una bandera blanca que refleja la salud, la unidad de los concordenses y el exhorto a cuidarse.

“La gente ve la bandera y siente la tranquilidad de que estamos limpios, somos el único municipio en todo Sinaloa que estamos limpios”, refirió.

Al inicio, detalló, tenían dificultades para cambiar la mentalidad de la ciudadanía y que tomara las medidas en serio, pero ahora el alcalde expuso que encuentra un Concordia maduro, participativo, que entiende y se cuida.

Medidas

Garzón López expuso que tomó directamente las prioridades y tomó medidas para proteger el municipio del virus, por lo que constantemente revisa que se lleven a cabo las estrategias.

“Yo estoy al pendiente de qué se hace, qué no se hace, qué se ejecuta, qué no se ejecuta, yo creo que todas las estrategias cuando tenemos un problema se tienen que diseñar como si estuviéramos en el peor de los casos, no hay que confiarnos”, declaró.

Comentó que les ha funcionado trabajar en el equipo en el municipio que lidera, donde los síndicos y comisarios han estado al pendiente y ejecutado las acciones también en sus demarcaciones y trabajan con el Sector Salud, con Protección Civil y Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

“Tenemos cerco sanitizadores en todas las entradas y salidas del municipio, de tal manera que todos los que pasan y entran están sanitizados, se les toma la temperatura, se les pone gel antibacterial y se les da un documento informativo”, informó.

“Estamos limitando el acceso al municipio a personas que no nos visiten con una actividad esencial y desde el cerco sanitizador a la entrada del pueblo, si encontramos a alguien, algún vendedor ambulante o algún tipo de personas que vengan sin ninguna actividad esencial, tan sencillo como que les pedimos que se retiren y regresen próximamente cuando ya la pandemia haya pasado”, expresó el Alcalde.

En coordinación con Comité Estatal De Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, Cesavesin, tienen un cerco sanitizador que antes se usaba solo para transporte de frutas y verduras y ahora cerraron el camino para que el 100 por ciento de los vehículos tengan que pasar por ese filtro y entren a Concordia sanitizados.

Para evitar la movilidad dentro del municipio de Concordia, las personas que sean sorprendidas en las calles de las 17:00 horas a las 7:00 horas del día siguiente, serán puestas a disposición de barandillas, quienes tomarán la decisión si la sanción por andar en la calle es trabajo comunitario, detención por horas o multa económica.

“Hemos tomado disposiciones duras como sanciones de hasta 2 mil 600 pesos, valoradas por personal de barandilla”, destacó.

Todas las decisiones que se toman desde el municipio son socializadas por medio de carros que se encuentran en constante perifoneo tanto en la cabecera municipal, como en los pueblos cercanos, aseguró el alcalde, de igual forma que hace uso de las redes sociales para dar a conocer las medidas que se implementan y que la gente no salga a la calle.

Los panteones de Concordia estarán cerrados a partir del día 8 de mayo y permanecerán así hasta el día 12, comentó Garzón López, también para evitar confinamientos.

Unidad

“Concordia siempre ha sido de presupuesto pobre, es un municipio chico, de los más golpeados del estado presupuestalmente hablando, y ahorita yo tengo que admirar la generosidad de la gente”, resaltó el Presidente Municipal.

Garzón López abundó en la participación de los burócratas y quienes aún tienen un sueldo seguro y en este momento están donando alimentos para poder llevarse a las familias de los altos de la sierra y las familias marginadas de la cabecera municipal.

Regularmente, el DIF apoya con despensas, explicó, pero los dos meses pasados no ha sido así y la ciudadanía espera ese apoyo, por lo que por parte del municipio tienen que hacer un esfuerzo extra para que tengan alimento.

“Estamos haciendo estrategias con recursos propios del ayuntamiento y aportación de la gente para poder asegurar el sustento y en una semana recorrimos todo el municipio para apoyar a las familias con despensas, con leche y con verdura”, señaló.

Problemas en pandemia

Al Presidente Municipal le preocupa que Concordia es un municipio seco y el problema del agua, explicó, empeora cada vez más, sumando preocupaciones en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19.

“No tenemos agua, estamos sufriendo por agua para consumo humano, ni siquiera para negocio, para consumo humano y el estar en una pandemia y no contar con el agua el problema se multiplica”, enfatizó.

Los problemas ya los enfrentan, de acuerdo con el Alcalde, en las sindicaturas más grandes como Aguacaliente de Gárate no tienen agua o los altos en la sierra como El Palmito, La Guásima o Mesillas.

“Todo eso genera que pidamos un auxilio tanto con pipas, pero también con recursos económicos para poder hacer pozos profundos y mitigar este problema porque la sequía cada día está más fuerte, cada día llueve menos y es desesperante el no tener agua para consumo humano en tiempos de pandemia”, concluyó.