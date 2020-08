Pide Alcalde de Culiacán a tianguistas no unirse contra peatonalización del Centro

Jesús Estrada Ferreiro comenta que si los tianguistas requieren una reunión con las autoridades municipales para establecer fechas de apertura y medidas preventivas de los tianguis, pueden solicitarlo

Belem Angulo

08/08/2020 | 11:05 AM

Las manifestaciones protagonizadas por grupos de comerciantes del Centro de la ciudad, no deben convocar a los tianguistas del municipio, ya que obedecen a diferentes intereses, señaló el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

"Que no se unan a causas que no les corresponden, como lo del Centro, eso no es problema de ellos", dijo.

El alcalde agregó que si requieren una reunión con las autoridades municipales para establecer fechas de apertura y medidas preventivas de los tianguis, pueden solicitarlo.

"Si quieren algo estamos abiertos para platicar, no tienen que cerrar la Obregón (con manifestaciones) y molestar gente", recalcó.

Las manifestaciones de locatarios del primer cuadro de la ciudad comenzaron en junio, al oponerse al cierre temporal del acceso de vehículos en la zona, medida motivada por la pandemia para evitar aglomeraciones. Un mes después, el Ayuntamiento instaló muros de hormigón en el sector, creando un circuito destinado para peatones.

En el caso de los comerciantes en tianguis, su exhortó ha sido la reapertura de dichos espacios que llevan suspendidos desde marzo, cuando se declaró la pandemia por Covid-19.

El 13 de julio, tianguistas y comerciantes protestaron al finalizar una sesión de Cabildo Municipal, bloqueando la retirada del Alcalde y solicitando atención a sus peticiones.

La comuna acordó reabrir los tianguis del municipio, para cuatro días después retractarse señalando que había un alto número de contagios de coronavirus en Culiacán.

"Hay muchas medidas que hay que tomar para que esta gente trabaje, porque tienen que trabajar, pero no quiero que vayan a presionar", comentó Estrada Ferreiro.

Explicó que ya se han determinado algunas de las medidas de prevención para estos espacios, pero no anunció fecha de reapertura.

"Ya habíamos acordado abrir de manera gradual con medidas de seguridad: que sea una sola calle con dos o tres entradas y salidas, pero si la entrada es por el norte tienen que salir por el sur, que haya distancia en los puestos y que atienda una sola persona, que no entren adultos mayores, que no entren niños, no discapacitados, ni personas vulnerables", dijo.