Pide Alcalde de CuliacÃ¡n respeto mutuo a periodistas

Pide Alcalde de Culiacán respeto mutuo a periodistas

Jesús Estrada Ferreiro asegura que no ha leído la notificación que la CEDH le externó a los alcaldes de Culiacán y Mazatlán para una mejor relación con la prensa

Noroeste / Redacción

Luego de la recomendación que giró la Comisión Estatal para los Derechos Humanos a los alcaldes de Culiacán y Mazatlán sobre la relación que llevan con los medios de comunicación, Jesús Estrada Ferreiro llamó a la prensa al respeto mutuo.

El Presidente Municipal de Culiacán reconoció que no había leído la recomendación de la CEDH, pero independientemente de lo que se le externe, lo ideal es que haya respeto tanto de la prensa hacia el morenista y viceversa.

"Yo no tengo privilegios, tampoco ustedes, todos somos iguales y lo que ustedes hagan, bien o mal, tiene una repercusión, bien o mal también, pero el respeto no viene por decreto, el respeto es por convicción, por derecho y por obligación que tenemos como ciudadanos, empresarios, comunicadores y gobernantes a respetarnos mutuamente", señaló.

CEDH emite recomendaciones a Estrada y Benítez por ataques a la prensa de Culiacán y Mazatlán

Luego de sus reiterados enfrentamientos con dos medios locales de la capital del Estado, Estrada Ferreiro señaló que está a favor de la libertad de expresión, pero apegada a las leyes, a la Constitución.

"La libertad de expresión está en la Constitución, léanla, para que vean lo que dice, todos tenemos la libertad de expresar lo que queramos, con el único requisito de no dañar a terceros, no cometer delitos, es todo, pero no es para mí, es para ustedes también", mencionó.

"Si alguien no respeta no pidan respeto a las demás personas, y yo aún así no le falto el respeto a nadie, que conteste las barbaridades que dicen en contra mía, y las mentiras que echan es otra cosa, eso no es una falta de respeto", añadió.

Dice Estrada buscar la paz con los medios, afirma no tener intenciones de demandar a nadie