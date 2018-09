ESCUINAPA

Pide Alcalde de Escuinapa interponer denuncias antes de pagar adeudos de Las Cabras

ESCUINAPA._ El Alcalde de Escuinapa, Hugo Enrique Moreno Guzmán, instruyó a la Síndica Procuradora Claudia Tiznado Flores a que antes de pagar adeudos de Las Cabras se interpongan denuncias penales.

"No voy a pagar ni un cinco, no se puede pagar hasta que no haya una denuncia en el Ministerio Público, porque ese dinero se lo robaron", dijo el Alcalde.

Son adeudos de Las Cabras por más de 200 mil pesos, y señaló que se tiene que tener claro que se hizo con ese recurso, quién hizo mal uso de este y por qué se lo gastaron.

La Síndico Procuradora Claudia Tiznado Flores indicó que en la cuenta de las Fiestas del Mar de Las Cabras queda un recurso económico con el que se podría pagar al constructor de las enramadas que se adeudan más de 80 mil pesos y a un tractorista que se encargó de la limpieza, a la empresa Coca Cola se le adeudan más de 160 mil pesos pero para pagarles no alcanza.

"No se puede poner denuncia de manera inmediata, vamos a llevar la información a la ASE que hará lo pertinente", le respondió la Síndico Procurador Claudia Tiznado Flores.

De acuerdo a su cargo está realizando la investigación que le corresponde y lo que le apena es que no se pague a las personas un trabajo que ya realizaron como fue las enramadas de Las Cabras y la limpieza.

La Tesorera Rosalva Barrón Crespo requería que el Cabildo aprobara esos pagos de esa cuenta para poder dárselo a las personas que lo han solicitado.