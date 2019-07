A POLICÍA ESTATAL

Pide CEDH disculpa pública por asesinato de joven en 2015

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió su séptima recomendación del año y en esta ha sugerido a la Secretaría de Seguridad Pública una disculpa pública a los familiares de una persona que fue asesinada por elementos de la Policía Estatal Preventiva en 2015.

Además, la recomendación también exhorta a la hoy Fiscalía General del Estado para que agilice la investigación para determinar si hubo responsables entre los 15 policías que habrían participado en el hecho.

La recomendación 7/2019, hecha pública desde el martes, señala que el 10 de octubre de 2015 una persona fue llevada de urgencias al Hospital General en una unidad de la Policía Estatal; luego, la autoridad afirmó que esto se derivó tras un incidente entre el civil y los agentes preventivos por la supuesta comisión del delito de asalto.

Sin embargo, dos días después de su muerte, familiares del joven acudieron a presentar la queja a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos contra los elementos de la PEP.

"En dicho escrito señalaron que fueron informados por vecinos que escucharon disparos de armas de fuego por la calle 'N' y el boulevard 'N' de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, precisamente donde se ubica una gasolinera y justo enfrente de un Oxxo", detalla la recomendación en el apartado de Hechos.

"Asimismo, manifestaron que en ese lugar se había suscitado una discusión entre los agentes de la Policía Estatal Preventiva y el joven, porque en esa gasolinera se abastecen de gasolina los policías estatales; infirieron que el joven venía por el boulevard, de poniente a oriente, para dar vuelta en la gasolinera, fue cuando sucedió el altercado", se indica.

Los familiares explicaron que el joven trató de huir por temor, que al parecer ya iba herido, hasta que llegó a otro cruce vial a donde arribaron los Policías Estatales que lo venían siguiendo y al verlo herido lo subieron a una patrulla para trasladarlo al Hospital General.

Después de 20 minutos de haber ingresado, el joven perdió la vida.

Según la familia, tienen la sospecha de que el joven fue asesinado de manera intencional, aunque desconocen las razones.

"...que los policías tiraron a matar, a lesionar, no tiraron al aire o a las llantas con el ánimo de asustarlo para que se detuviera, razón por la cual piensan que querían privarlo de la vida, además de que no siguieron los protocolos, ya que para poder efectuar disparos con sus armas de cargo tiene que venir armada la persona, situación en la que no se encontraba el joven, y la única razón para hacerlo fue que no se quiso bajar del automóvil", agrega la narrativa.

"Que los policías o superiores de éstos, al ver la gravedad de las lesiones del joven y su posterior fallecimiento, optaron por tener alguna justificante o elementos de defensa argumentando que se había cometido un asalto, incluso, lo ventilaron a los medios, un asalto a dos personas que iban saliendo del (supermercado) cometido por tres personas, entre ellos el joven, que les habían quitado celulares, dinero, que el supuesto robo había sido con un 'palo' y que andaban encapuchados, identificando el carro en el que iban", señala.

La familia señaló que no hubo dinero, celulares o alguna evidencia que coincidiera con los hechos, ni datos de acompañantes.

"...Intentaron armar un expediente para efecto de justificar sus acciones, a costa del nombre del joven y su familia", dice la relatoría.

La versión pública de la recomendación, de la que Noroeste posee una copia, señala que fueron 15 los policías que tuvieron alguna participación en el hecho, desde el altercado hasta la persecusión.

Según el visitador general de la CEDH, Miguel Calderón Espinoza, a esta persona se le violaron los derechos de vida, con los hechos de la ejecución arbitraria y el uso excesivo de la fuerza.

Sin embargo, la recomendación también incluye a la Fiscalía General, por la lentitud con la que ha actuado en la investigación del caso.

Con esto, además han violado los derechos de legalidad y seguridad jurídica, según Calderón Espinoza.

Para la Secretaría de Seguridad Pública, Calderón Espinoza destacó en uno de los puntos que deben pedir una disculpa pública.

"...Para que se reparara el daño a las victimas indirectas de estos hechos, a otorgar una disculpa pública a estas victimas también y además para que se concluyen las procedimientos administrativos que en su momento se iniciaron por estos hechos, y en todo caso, para que se realicen los correspondientes cursos de capacitación para evitar que estos hechos se vuelvan a presentar", dijo el visitador general.

En el caso de la recomendación a la Fiscalía, se le exhortó a que hagan todas la diligencias correspondientes, para que se concluya, en su totalidad, la averiguación previa que en su momento fue iniciada.