Pide CÃ©sar Ramos cuidar del Covid-19 a las personas vulnerables

Pide César Ramos cuidar del Covid-19 a las personas vulnerables

El árbitro culiacanense también se encuentra trabajando para el regreso del futbol en México

Kevin Juárez

Ante la contingencia ocasionada por el Covid-19, el culiacanense César Arturo Ramos Palazuelos continúa trabajando fuerte para el regreso del Clausura 2020 de la Liga MX.

El sinaloense manifestó que los árbitros profesionales se encuentran trabajando desde casa con unas rutinas que suben a una plataforma digital.

“Conforme a las disposiciones del gobierno y al terminar la conferencia, el preparador físico nacional manda una rutina para trabajar en fuerza y resistencia anaeróbica, entonces así hemos estado las últimas dos semanas, reportando nuestra actividad en una plataforma digital, ahí se nota nuestro tipo de cargas”, explicó.

Se habla que el regreso de la Liga MX sería hasta junio, pero Ramos Palazuelos manifestó que no existe nada oficial.

El internacional sinaloense señaló que ahorita lo importante es evitar que el virus se expanda y cuidar a las personas vulnerables.

“Oficialmente no tenemos nada, ahorita lo importante es que no se propague la curva, que haya menos contagios, seguir las indicaciones que las autoridades nos manden, así que no hay que hacer especulaciones”, comentó.

César Ramos, quien hace días grabó un video donde le saca la tarjeta roja al coronavirus, hizo un llamado a la sociedad, a la cual pidió ser responsable en estos momentos complicados.

“Tenemos que cuidarnos todos, ser muy responsables, no salir, lavarnos las manos, cuidar a los adultos mayores y a la gente vulnerable, así que ahorita lo demás sale en segundo plano”, señaló.

Actualmente, Ramos Palazuelos ha participado en siete partidos del Clausura 2020, cinco de ellos como árbitro central.

“Van 10 jornadas, estamos hablando de que vamos más allá de la mitad del torneo, nosotros nos encontramos trabajando, haciendo lo que nos concierne cada semana”, dijo.

Por último, César Ramos manifestó que será importante trabajar con fuerza para el regreso de todas esas competencias que tuvieron que ser suspendidas.

“Había muchos eventos que se han cancelado, entonces hay que estar a la expectativa para saber qué va a pasar, así que hay que prepararnos físicamente y mentalmente, ya que el estar encerrado también es complicado “, concluyó.