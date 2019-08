Pide Colectivo que fiscal comparezca ante el Congreso por feminicidios no resueltos

Si es por un tema de recursos, autonomía, sea lo que sea, se debe informar el porqué no hay justicia desde la Fiscalía General del Estado, expresó Teresa Guerra Ochoa, integrante del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Debido a la poca justicia que hay contra las mujeres en Sinaloa, recordando sobre todo el caso de Jovana y Dayana, menores de edad que fueron asesinadas por un ex Policía Municipal de Navolato que se encuentra prófugo, Teresa Guerra Ochoa, integrante del Colectivo de Mujeres activas de Sinaloa, pide al Congreso convocar al Fiscal para que dé explicaciones del porqué no se ve justicia para las mujeres en Sinaloa.

La activista indicó que Juan José Ríos Estavillo debe explicar el porqué no se puede dar con los responsables de los asesinatos contra mujeres en Sinaloa. Si es por un tema de recursos, autonomía, sea lo que sea, se debe informar el porqué no hay justicia desde la Fiscalía General del Estado.

"No ha hecho el trabajo en el caso de estas menores ni en el caso de otras mujeres desaparecidas, ni en el caso de las que son ejecutadas, la verdad nos preocupa eso, y hemos dicho que la Fiscalía pues realmente informe lo que está pasando, qué es lo que la ha paralizado", mencionó.

"No tiene los recursos, la autonomía no ha sido como debía, no tiene la fuerza, no tiene los investigadores, no sabemos, ocupamos una explicación, y yo creo que desde el Congreso se debe convocar al Fiscal para que nos explique qué es lo que está pasando y por qué se ve tanta parálisis", criticó.

En el año en Sinaloa han asesinado a 31 mujeres, de ellas, cinco han sido solamente en el mes de agosto. Para la activista los actos de vandalismo que se suscitaron el viernes en la Ciudad de México se deben en gran parte debido a la indignación de las mismas mujeres que piden justicia y a la poca empatía que ven desde las autoridades.

"Lamentablemente en Sinaloa y en al país muchas veces, y eso también contribuye a esa indignación, tenemos autoridades de brazos caídos; o sea, fue circunstancial el caso de Dayana, cómo encuentran alguna parte de sus cuerpos, pero la Fiscalía no ha hecho el trabajo", explicó.

Las protestas en todo el país el pasado viernes se matizaron sobre todo contra las autoridades que se encargan de proteger e impartir justicia a favor de las mujeres, todo ello después de que cuatro policías fueron acusados de abusar de una niña de 17 años. Guerra Ochoa recordó que eso mismo ha pasado en Sinaloa ya anteriormente.

"Incluso algunas de las mujeres que han sido asesinadas en la entidad fue a manos de policías que fueron sus parejas, y eso preocupa, porque los que deben de ser los agentes del orden muchas veces se convierten en los agresores y eso también ha sucedido en la entidad", rememoró.