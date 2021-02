Pide Cuén Ojeda no maquillar cifras de enfermos y muertes por Covid-19

El líder del Partido Sinaloense lamentó que en enero en el país hayan muerto 32 mil 729 personas a causa de esta enfermedad en el país

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense llamó a las autoridades estatales y federales no maquillar las muertes y casos de Covid-19, ya que esto pudiera causar un relajamiento en la población.

El ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa indicó que es importante que la ciudadanía sepa lo que está pasando respecto a la pandemia, más allá de si le conviene o no a los políticos en el país.

"No maquillen las cifras, no las maquillen, porque lo único que va a pasar es que haya desinformación, teléfono descompuesto y que digan que las cosas están bien porque políticamente les conviene y que la gente se confié, se relaje la vida, no se tomen las medidas convenientes de prevención lo cual ha estado pasando aquí en México”, criticó.

El pasista lamentó que en enero hayan muerto 32 mil 729 personas a causa de esta enfermedad, no ve a nadie que se haga cargo de ello, ni la Federación, ni los estados, y de momento, no se ve que los decesos puedan disminuir.

"En enero, 32 mil 729 muertos, es decir, está en el máximo pico de contagios, qué aplanamiento de curva ni qué nada y eso desde luego que es un gran peligro para nosotros, que no nos debemos de descuidar por ningún motivo, y ustedes recordarán que para poder controlar esto se creó el famoso semáforo epidemiológico, que lo manejaba primero la Federación y que luego la Federación se lavó las manos y dijo a las entidades 'ahora son ustedes los encargados'", manifestó.