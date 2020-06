Pide diputada no precipitarse sobre aportaciones federales para Sinaloa

Victoria Sánchez Peña, Presidenta de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso, explicó que son las bajas recaudaciones estatales las que causan menor ingreso de la federación y solicitó que se transparenten todos los impuestos aplicados en la entidad

América Armenta

No precipitarse a las aportaciones federales, sugirió Victoria Sánchez Peña, Presidenta de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso.

Además agregó que hasta el momento las aportaciones de Gobierno federal han llegado en tiempo y forma e incluso han sido mayores a las que se esperaban; por el contrario, pide al Gobierno estatal que transparente algunos de los impuestos a los que no explican a dónde se van los recursos.

La legisladora hizo las anteriores declaraciones luego de que Bernardo Gálvez Armenta, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, informó de una reducción entre 700 y 800 millones de pesos en las participaciones federales para Sinaloa, según los cálculos de esta secretaría.

“El Gobierno federal manda conforme a la Ley de Coordinación, conforme a la fórmula manda lo que le corresponde a los estados, incluso hasta más y yo creo que no nos deberíamos de precipitar vamos viendo cómo responde Gobierno federal en cuanto a las participaciones, las aportaciones que manda al estado viendo la situación que se está dando”, mencionó.

“Por otro lado, también hay muchos servicios que el estado no transparenta como la vez pasada que salimos con el tema de Fofaes, nosotros no encontramos transparencia en los cobros de caseta, en la movilidad ganadera, no encontramos transparencia en la movilidad de la producción tampoco porque ahí ellos agarran dinero el cual no sabemos dónde se está aplicando, el 3 por ciento, por ejemplo, del hospedaje, que ahorita no están funcionando los hoteles, pero que no encontramos tampoco en el presupuesto, o sea, no sabemos a dónde se va este recurso”, agregó.

La diputada abundó que en la Secretaría de Administración y Finanzas solo se están basando en el IVA e lSR y que eso no le compete al Gobierno federal, sino al estado, porque eso se recauda aquí.

“Ellos están previendo, por lo que dice ahí el señor Gálvez que van a recaudar menos, me imagino que por la cuestión de la pandemia que van a tener menos ingresos, pero eso ya no le corresponde al Gobierno federal”, refirió.

Como ejemplo de disminución de impuestos, la integrante de la bancada de Morena dijo que las empresas siguen pagando sus impuestos, pero cuando se compra un producto se paga un impuesto y ahorita en la emergencia sanitaria hay poco consumo.

“Entonces ahí, hacer la invitación también a Gobierno del Estado que son los tiempos para transparentar todo eso y poderle dar cuentas a la ciudadanía de realmente los recursos que se están utilizando o las entradas que tiene Gobierno del Estado”, reiteró.

“Porque las participaciones son conforme a lo que el estado recauda, si el estado no recauda, los municipios no recaudan, entonces bajan las participaciones, pero hasta ahorita de lo que nos estamos dando cuenta es que Gobierno federal ha sido más responsable, porque incluso les ha dado más de lo que les corresponde a los estados y a lo mejor también es por esta situación, que es consciente de la situación que estamos viviendo de la pandemia”.

La diputada comentó que hay que ver si la federación compensa de alguna manera la menor recaudación.

Aportaciones

Sánchez Peña expuso que las participaciones federales están llegando en tiempo y forma y que incluso han sido más de las que se esperaban, una razón que encuentra para ello es que Gobierno federal entiende que la pandemia trajo consigo una crisis de salud y económica, para lo cual se puede destinar ese recurso.

“Existe evidencia documental con los oficios de radicación presupuestal de parte de la Federación que amparan la entrega, el 27 de abril del año en curso, de más de 101 millones 653 mil pesos a favor de los diversos componentes”, expuso la semana pasada en una conferencia virtual.

Esto quiere decir que se cumplió en tiempo y forma con el primer periodo de ministración de recursos por parte de la Federación programado para abril de este año 2020, según lo expresa el anexo técnico de operación del programa firmado por las autoridades involucradas.

"Razón por la que nos extraña sobremanera que las autoridades encargadas de la representación del Fofaes, no estén enteradas del presupuesto radicado", señaló la legisladora.