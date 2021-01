Pide el Partido Encuentro Solidario de Mazatlán juicio político contra 'El Químico' Benítez

'Estamos pidiendo que el Congreso del Estado analice todos los elementos de juicio que se le han endosado al Presidente municipal. Una vez analizado todo ese expediente, se busque la procedencia para un juicio político donde se le retire del cargo al Presidente por violentar la ley, por aferrarse a llevar a cabo un proyecto político personal, donde como consecuencia de eso tenemos una ciudad en total abandono', dijo Víctor Galván Cebreros, representante del PES en Mazatlán

Netzahualcóyotl Ceballos

15/01/2021 | 12:09 AM

Desde la trinchera del Partido Encuentro Solidario en Mazatlán, se pidió al Congreso del Estado iniciar un juicio político contra el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, debido a las denuncias en su contra sobre un mal ejercicio de Gobierno.

"Estamos pidiendo que el Congreso del Estado analice todos los elementos de juicio que se le han endosado al Presidente municipal", declaró esta mañana Víctor Galván Cebreros, representante del PES en Mazatlán.

"Que una vez analizado todo ese expediente, se busque la procedencia para un juicio político donde se le retire del cargo al Presidente municipal por violentar la ley, por aferrarse a llevar a cabo un proyecto político personal, donde como consecuencia de eso tenemos una ciudad en total abandono".

-¿Por qué consideras que hay elementos jurídicos suficientes para el juicio político?

"Porque ahí están las declaraciones de su propia Síndica Procuradora (Elsa Bojórquez Mascareño), ahí señalaba cuáles eran las demandas por violación a la ley, por actos de corrupción, en eso nos basamos, además para que su propio partido (Morena) le haya retirado sus derechos partidistas es porque encuentra elementos".

Galván Cebreros, quien fue adversario político de Benítez Torres como militantes del Movimiento de Regeneración Nacional antes de que este último fuera Alcalde, ejemplificó lo improductivo que ha sido el Ayuntamiento de Mazatlán con los problemas de recolección de basura y la seguridad pública.

Dijo que Benítez Torres le ha fallado a su mismo partido y a Mazatlán.

"Ha fallado a Morena y, como consecuencia, le ha fallado al municipio, y en ese sentido observamos a un cuerpo de Regidores muy callado, a un Congreso del estado muy callado, y es momento de que actúen, ellos pregonan día y noche 'no robar, no mentir, no traicionar', están contra la corrupción a todo lo que da. Pues ahí está un caso. Que actúen", manifestó.

El jueves se dio a conocer que Benítez Torres perdió sus derechos partidarios en Morena como medida cautelar, luego de una denuncia de violencia política de género realizada en su contra por su propia Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño.