Pide el Químico Benítez que Morena demuestre que realizó las encuestas

El Alcalde de Mazatlán visitó la ciudad de Culiacán para reunirse con simpatizantes y militantes de Morena, gran parte de la audiencia fueron niños y niñas a quienes al final se entregaron juguetes

América Armenta

“Nunca nos han mostrado las encuestas ¿cómo voy a respetar algo que no conocemos?”, dijo Luis Guillermo Benítez Torres, Presidente municipal de Mazatlán en su visita a Culiacán, al cuestionarle sobre su gira en la que expone que el partido ha perdido el rumbo, pero que el Movimiento de Regeneración Nacional, al que dice apoyar, sigue en pie.

“¿Cómo vamos a respetar lo que no sabemos que sucedió?”, reiteró el alcalde. Cabe destacar que el día 2 de diciembre asistió junto al Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreriro, Imelda Castro Castro y Rubén Rocha Moya, representantes de Morena Sinaloa en el Senado de la República, y la Diputada federal Yadira Santiago Marcos, al Comité Ejecutivo Nacional a una reunión en la que se comprometieron y firmaron un acuerdo para respetar el resultado de quien sería el candidato o candidata a la gubernatura, que ahora se conoce, es Rocha Moya.

De acuerdo con lo expuesto por el también conocido como el Químico Benítez, quienes pertenecen a morena como proyecto y no como partido están cansados y molestos por haber creado lo que consideró como un monstruo que quiere destruir la verdadera transformación para el país, por lo que ahora este grupo se encuentra en resistencia.

“Es una resistencia pacífica y sé que la conciencia de los sinaloenses va a dirigir el rumbo de lo que queremos”, refirió, asegurando que llegarán con la resistencia hasta donde sea necesario.

Por el momento dijo no estar pensando en la probabilidad de irse por la vía independiente o por algún cargo público en específico, sino que sus prioridades se enmarcan en llevar el mensaje a todo Sinaloa de que no debe haber personas ajenas al movimiento y que no representen a la ciudadanía tomando decisiones al interior.

“Me reúno fin de semana con todo el sur de Sinaloa y finalmente después de entrevistarme con muchos actores de este movimiento, tomaremos una decisión que consultaremos con el pueblo, porque de eso es lo que no ocupamos ni firmar, es parte de la transformación del país y lo que el pueblo decida eso es lo que vamos a hacer”, enfatizó sobre el acuerdo que firmó y que incumplió al no respetar el resultado de la encuesta.

“Yo aclaré muy bien que el partido es una cosa y el Movimiento de Regeneración Nacional es otra, nosotros apoyamos al movimiento de regeneración nacional que es la transformación del país”, reiteró, dejando claro que mientras no se presente información de cuándo, cómo, en qué ciudades y a cuántas personas se realizó la encuesta para decidir el precandidato a gobernador por Morena, no desistiría en su lucha.

Por otro lado enfatizó que Rubén Rocha Moya no es un problema ni tiene nada en su contra, sino que son las personas encargadas de tomar decisiones y quienes están ocultando información las que realizaron el proceso con irregularidades. También expresó que platicó con la Senadora Imelda Castro Castro y la consideró como una excelente mujer y una persona muy respetuosa.

En lo que las autoridades dan a conocer en base a qué fincaron sus decisiones, Benítez Torres detalló que el documento que envió al Comité Ejecutivo Nacional donde manifiesta su inconformidad y exige se le muestren los resultados de las encuestas y el perfil de cada uno de los participantes ya tiene acuse de recibo.

El alcalde expuso en un discurso el apoyo que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha recibido de él desde que por primera vez fue candidato a la presidencia del país. Relató también los inicios de Morena y su desarrollo en el partido.

"Hoy, cuando muchos oportunistas están dentro quieren sacar a los verdaderos morenistas", dijo sobre las personas de quienes, aseguró, hay que defender el movimiento.

Evento

El evento realizado en la Isla de Orabá, en el centro de Culiacán, contó con la presencia de alrededor de 300 vecinos y vecinas del Distrito 15, que es el que representa la Diputada Victoria Sánchez Peña en la LXIII Legislatura.

Entre las y los asistentes, militantes y simpatizantes de Morena, alrededor del 50 por ciento eran niños y niñas, a quienes se les repartieron juguetes y hubo roscas por motivo del Día de los Reyes Magos.

Benítez Torres se hizo acompañar de la diputada federal Merary Villegas Sánchez, la diputada local Victoria Sánchez Peña, ambas de Morena, y del diputado Fernando Mascareño Duarte, quien pertenecía a Morena y tuvo diferencias con la bancada, ahora forma parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Villegas Sánchez dijo en respaldo del mazatleco que es necesario cuidar el único instrumento de lucha para lograr el transformación del país, el cual señaló, es Morena, destacando la responsabilidad de simpatizantes y militantes de estar participando y vigilando que Morena sea ese instrumento que se necesita para vivir en una mejor ciudad.

“Estamos aquí hoy para hacerles la invitación a que cuidemos nuestro único instrumento de lucha, único instrumento para lograr el transformación del país, que es Morena”, abundó, “el liderazgo del Químico Benítez lo reconozco aquí, frente a ustedes, frente a los medios de comunicación, yo recuerdo cuando tocábamos casa por casa, cuando nos tocaba explicarle a la gente qué era morena y cuál era el objetivo de este movimiento”, agregó sobre el acompañamiento al alcalde del puerto.

Al se hacían filas a los costados del templete para recibir incentivos por haber estado en la reunión, así como quienes querían una foto con el Alcalde de Mazatlán, que llegaron desde sindicaturas como Costa Rica y los jóvenes de Morena Culiacán que se presentaron ante él, siempre cubierto por un grupo de trabajadores y trabajadores que impedían a los medios de comunicación cuestionar sobre diferentes temas al visitante.