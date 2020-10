Pide epidemiólogo del Gobierno de Sinaloa cerrar panteones el Día de Muertos

Humberto Valle Guerrero explicó que se puede venir una ola de contagios de Covid-19 si no se toman medidas los próximos 1 y 2 de noviembre; se prevé que hasta febrero, si la ciudadanía hace las cosas bien, el semáforo epidemiológico podría estar en verde

Antonio Olazábal

Es importante cerrar los panteones el próximo Día de Muertos, ya que de abrirse, se podría venir una oleada de contagios de Covid-19, señaló Humberto Valle Guerrero, epidemiólogo del Gobierno del Estado.

El médico indicó que el desconfinamiento debe hacerse de manera responsable, es por eso que las aglomeraciones de personas son focos de contagios, y el 1 y 2 de noviembre si no se toman medidas en los panteones, pudieran haber serias consecuencias.

"Lo más grave que puede pasar ahorita es que la gente empiece a salir sin protección, ya viene el Día de Muertos, si no cierran los panteones, va a haber un rebrote... todo mundo queremos por razones culturales y religiosas, que son muy respetables, pero que la gente entienda, que si por ese motivo van a ir al panteón, ahí se van a contagiar de todo", señaló.

Actualmente, los casos de Covid-19 van a la alza, mientras que hace un mes se contabilizaban entre 60 y 70 nuevos contagios, en estos días se están presentando entre 75 y 85 casos, es por eso que el semáforo epidemiólogico cambió de amarillo a naranja la semana antepasada, pero la pasada volvió a amarillo.

Valle Guerrero explicó que estos cambios en el semáforo se van a venir presentando de aquí a diciembre, y que será hasta el mes de febrero cuando se pudiera ver un cambio a verde, pero todo dependerá del cuidado que tenga la ciudadanía.

"La gente que no se protege es la que se infecta, el riesgo de contagio va estar mientras la incidencia no baje más todavía... no vemos un semáforo en verde hasta por ahí de febrero, va a depender de que la gente se cuide, que no salga tanto a 'pachanga', convivios, que no salga exponerse", mencionó.

"Si la gente empieza a salir en grandes grupos, hacen conglomerados de gente, eso ya facilita la transmisibilidad, y eso le está pasando por ejemplo a Durango, a Chihuahua, a Aguascalientes por ejemplo, Baja California, que son estados que presentan estos problemas y, vuelvo a insistir, si la gente no toma medidas, se van a infectar", añadió.