Pide EscuadrÃ³n de Salvamento atender recomendaciones para evitar riesgos en el mar

Pide Escuadrón de Salvamento atender recomendaciones para evitar riesgos en el mar

Por ello recordó que además de los elementos salvavidas, hay banderines colocados a los largo de la franja de mar, que deben tomarse en cuenta a la hora de introducirse a la playa.

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN.- Este fin de semana, las playas de Mazatlán presentarán condiciones favorables para los bañistas, sin embargo, hay zonas de riesgo que deben evitarse por las corrientes marinas, advirtió el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Policía Municipal, Gonzalo Magallanes Romero.

Pidió a los bañistas que no se introduzcan en zonas rocosas, en donde últimamente se han tenido bastantes alertas.

Por ello recordó que además de los elementos salvavidas, hay banderines colocados a los largo de la franja de mar, que deben tomarse en cuenta a la hora de introducirse a la playa.

“Que tengan precaución, que no arriesgan su vida; que acaten las disposiciones. Nosotros jamás vamos a ir a molestarlos si ellos están en un lugar tranquilo. Si nosotros consideramos que están en un lugar de riesgo vamos a ir advertirles, retirarlos o invitarlos a que se vayan a bañar a otra área. De Cerritos al Torres Mazatlán, de la Universidad de Occidente hasta el hotel Las Arenas son áreas de riesgo donde no te puedes introducir muy adentro pero si puedes andar en la pura orilla, porque hay corrientesm hay desniveles y las personas que no saben nadar son víctimas fáciles del mar”, señaló.

Sobre el caso de un turista que el jueves falleció en el mar, mencionó que al parecer un problema de salud y el que estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas y alimentos, se conjugaron para que se presentara el fatal desenlace.