Pide Estrada Ferreiro 20 días de ley seca para Culiacán

El Alcalde de Culiacán señaló que la ciudadanía no obedeció el llamado del Gobernador del Estado a 'portarse bien', ya que los contagios han aumentado considerablemente desde que se permitió la venta de bebidas alcohólicas en la entidad

Antonio Olazábal

Cuando menos 20 días de ley seca pide Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, por los altos índices de Covid-19 que se están registrando en la capital del Estado.

En entrevista para Noroeste, el primer Edil explicó que ya emitieron el exhorto al Consejo de Salud para que valore la prohibición de bebidas embriagantes, ya que de dos semanas a la fecha se han sumado más de 2 mil contagios en Sinaloa.

Para el morenista, la ciudadanía no hizo caso al llamado del Gobernador pidiendo que 'se portaran bien' y tal como lo anunció Quirino Ordaz Coppel, al aumentar considerablemente los contagios, es por ello que es necesario implementar la ley seca de nuevo en la entidad y Culiacán.

"Pedimos al Consejo de Salud que cancele de nuevo, que valore la cancelación de la venta de cerveza y alcohol en 15 días cuando menos, de 15 a 20 días, yo te aseguro que en ese tiempo, si todos cumplimos con las medidas, se nos acaba la pandemia aquí en Culiacán, y ojalá que también sea en Sinaloa", afirmó.

"Son acciones que se tomaron considerando que la gente que va a cumplir con lo que promete, pero el Gobernador fue muy claro cuando lo dijo, 'si esto no funciona y no respetan las reglas, se va a revocar esta medida favorable para ustedes', creo que no la han cumplido, es hora de que el Consejo de Salud lo valore, porque no se cumplió, y necesitamos que todos cumplamos y para ello no hay otra más que cerrar", detalló.

Estrada Ferreiro explicó que el vender las bebidas no es el problema, lo malo es que la gente se reúne para beber cerveza, y estas aglomeraciones están ocasionando una ola de contagios en la entidad.

"La venta de cerveza y la venta de mercancía y lo demás, no contagia, lo que contagia es la cercanía de las personas entre sí, no usar cubrebocas, no guardar la sana distancia, no lavarse las manos, por eso hay protocolos que ya elaboramos para estar prevenidos", señaló.