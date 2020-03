Pide Estrada Ferreiro a AMLO cerrar frontera con EU para evitar casos de coronavirus en MÃ©xico

Pide Estrada Ferreiro a AMLO cerrar frontera con EU para evitar casos de coronavirus en México

El Alcalde de Culiacán afirma que le mandó un correo al Presidente sugiriéndole cerrar las fronteras con el vecino del norte, debido a la gran cantidad de casos de Covid-19 que se han registrado

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Jesús Estrada Ferreiro compartió que le envió un correo electrónico a Andrés Manuel López Obrador sugiriéndole que cerrara la frontera con Estados Unidos, con la intención de evitar la transmisión de coronavirus en México.

El Alcalde de Culiacán le pidió esto al Presidente de la República por los muchos casos de Covid-19 que se han presentado en el país americano, en los últimos seis días fueron más de 55 mil.

"Yo le envié al señor Presidente de la República antier un correo, pidiéndole con mucho respeto que cierre las fronteras de México con Estados Unidos, las de regreso, que son las que nos importan, lo comenté ayer en la sesión con el Gobernador y todos los presidentes municipales y con el sector salud", explicó.

Estrada Ferreiro detalló que muchos paisanos que viven en Estados Unidos preguntan a sus familiares en México sobre la situación del coronavirus; al saber que el problema no es tan grave, se vienen a nuestro país, no sin antes verificar si portan el virus.

"Porque a mí me consta, porque a mí me han hablado, y porque me ha comentado mucha gente a mí, de que nuestros amigos, familiares y conocidos que son de aquí de Sinaloa, y vienen de Estados Unidos y preguntan '¿oye, cómo les va en Sinaloa, cómo les va en Culiacán, cómo está el coronavirus?' bien , tres o cuatro casos les dicen 'ahí vamos' y se dejan venir porque California está infectado", aseveró.

Es por eso que el morenista días atrás pidió a quienes venían del extranjero checarse médicamente para evitar algún tipo de contagio en este país.

Compartió que de momento no ha tenido respuesta de AMLO, pero espera que se tomen medidas al respecto.

"Pero como llegan sin síntomas, nadie sabemos si vienen contagiados o no, yo por eso en las redes emití un mensaje muy sencillo, muy breve, donde les pido con mucho respeto que se reporten los que van llegando y se registren en el sector salud para tener un registro y un monitoreo permanente de ellos, y cualquier sintomatología que tengan la reporten también para entrar en tratamiento y recomendaciones", subrayó.

"No es nada más la frontera de Tijuana o San Isidro, también es Nogales, son varias fronteras, también es la de Ciudad Juárez, etcétera, pero estas son las que nos importan más, porque es lo más cercano que tenemos... la respuesta no la sé todavía, se está consultando", reconoció.