APOYO

Pide IP auxilio con energías verdes en Sinaloa

Se tienen que impulsar políticas públicas para implementar otra modalidad de producción de energía, señalan

Antonio Olazábal

Dado que no consiguieron lo que buscaban con la Comisión Reguladora de Energía, Libia Mariel López Quiroz pidió a los gobiernos implementar políticas públicas para que se utilicen en Sinaloa energías verdes ante los altos costos de la energía convencional.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Culiacán, mencionó que demandas como las de transparentar los mecanismos de cobros, no interrumpir los servicios de Energía Eléctrica a las empresas que tengan saldos vencidos no se puedieron lograr con la CRE, por lo que sería positivo entrar a otras modalidades de energías ante los altos costos de la Comisión Federal de Electricidad.

"Hay que empezar a invertir en energías por ejemplo paneles solares, buscar otros mecanismos por ejemplo lo que viene siendo los mismos canales de agua que tenemos caídas, Sinaloa está rodeado de ríos, tenemos una gran variedad donde podemos utilizar o buscar el sistema energético para poder generar la luz aquí mismo", llamó.

"Tenemos excelente sol, por qué no aprovechar o buscar los mecanismos a través de esas legislaciones, no tener que esperar hasta el próximo año para crear políticas públicas que vengamos a ser más eficaz y más eficiente para tener una reducción y tener una competitividad empresarial que es lo que realmente nos está doliendo", detalló.

La empresaria explicó que lo único que se logró con la comisión reguladora en la reunión del pasado 31 de octubre fue una reducción entre el 12 y 17 por ciento en las tarifas eléctricas, sin embargo esto no es suficiente para aligerar los altos costos de la energía en Sinaloa.

"Ante eso no se logró nada, la Comisión Reguladora de Energía no accedió como tal, lo que sí se llegó a un logro a nivel nacional fue una reducción de las tarifas eléctricas que se esperan para estos meses entre el 12 y el 17 por ciento", compartió.

"Incremento que siendo realistas no viene a solventar las necesidades de la iniciativa privada... no es posible que tengamos cinco establecimientos, mismo giro, misma región, misma demanda contratada, misma tarifa y tarifa diferente a precio kilowatt", subrayó.

Dijo también que ese descuento no sirve de mucho, ya que finalmente no se dice la metodología de cobro, misma que inexplicablemente varía en cada negocio, a pesar de dedicarse al mismo giro y tener el mismo número de aparatos eléctricos.

"Cómo es posible que tengamos esas irregularidades, estas diferencias cuando no están marcadas en la misma zona, y sobre todo los mismos giros y las mismas necesidades, se me hacía un planteamiento de los aparatos que usan en ese momento, pero eso no viene a dar una claridad completamente a la metodología de cobro que está haciendo la CFE", criticó.