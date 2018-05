Pide Jesús Estrada Ferreiro poner un alto a paliativos para Culiacán - Noroeste

Pide Jesús Estrada Ferreiro poner un alto a paliativos para Culiacán

Señaló que no hay inteligencia, voluntad, y no hay iniciativa por parte de los que han estado encabezando la presidencia municipal de Culiacán

Istar Meza

El candidato a la Alcaldía de Culiacán por la coalición juntos haremos historia, Jesús Estrada Ferreiro, criticó que los alcaldes anteriores que han estado al frente de la presidencia en Culiacán han dejado a la ciudad convertida en una porquería.

Acusó que tanto Jesús Valdez como Robespiere Lizárraga son un par de delincuentes que aprueban una cuenta pública, y dicen que se va a trabajar en el tema del agua, pero no se va a los lugares que padecen sequía para llevar agua.

Estrada Ferreiro exclamó “Ya basta de paliativos para Culiacán, estuvieron gobernando y no hicieron nada, quién va a creer en ellos”.

Dijo se requiere de voluntad, inversión y de mucho interés para proteger a la gente, y aunque es fácil traer agua, se ocupa dinero y es más lucrativo reencarpetar, es más lucrativo sembrar palmeras en los camellones que resolver dicho problema.

Además, indicó que la obra pública está por los suelos, basada en la corrupción, en los moches, que la inseguridad es grave y se padece todos los días, que no es novedad cada día haya más muertos, más inseguridad.

El candidato dijo va a trabajar fuertemente para que las obras en Culiacán sean duraderas, no negocios familiares o “trácalas”, ya que es un negocio muy lucrativo, reencarpetar las calles cada año, negocio que han tenido los presidentes anteriores.

Destacó cuando él llegue a la presidencia se va a acabar ese “negocito”, entre otros negocios como también lo es actualmente la Universidad Autónoma de Sinaloa, que trabaja en el partido de Robespiere, con los alumnos a cambio de calificaciones.

En este sentido destacó, en su Gobierno la propuesta es combatir las causas, no solo efectos, pero sin convertir a Culiacán en una ciudad policíaca, pues no se puede vivir en una ciudad secuestrada, como se ha estado viviendo.

“Culiacán necesita más educación, más salud, fuentes de trabajo para abatir la pobreza, se requiere de inteligencia, creo en un Gobierno democrático y para eso deben haber acciones no palabras”, refirió.

El candidato por la coalición juntos haremos historia, destacó la educación es básica para combatir, extrema pobreza, inseguridad y otros problemas, pero hay algunos menores a los que se les niega la entrada a las escuelas.

Refirió que se deben detener las limosnas, pues la educación es gratuita, que por tanto no se tienen que dar becas, sino que se debe dar acceso a la educación a todos, especialmente en Culiacán.

Dijo su propuesta si queda como alcalde, es que ninguna persona en edad escolar quede sin matrícula, que todos tendrán acceso a la educación, ya que solo así se va a combatir la pobreza extrema, porque se va a tener acceso a mejores empleos, y a su vez se va a combatir la delincuencia organizada, pues es un círculo virtuoso.

El candidato criticó que las autoridades que gobiernan no les importa la constitución, porque no la conocen, que prometieron guardarla y es lo que hacen, tenerla guardada.

“Se necesita buscar la forma de cómo hacer las cosas, no de cómo no, es importante el ser humano y es al que se le debe apoyar, pero no hay apoyo de ninguna especie”, acusó.

Criticó que la cultura no es presentar a Timbiriche y a la “bola de artistas esos”, pues al pueblo hay que darle cultura, pero “al pueblo pan y circo”.

Estrada Ferreiro dijo no es posible que se siga en una ciudad como Culiacán y no se haga nada, que se requiere ser parte de la historia del cambio, por lo que la coalición juntos haremos historia es ese cambio que se requiere.

“Efectivamente en Morena, en mi partido, que aún aunque no sea afiliado me siento parte de él, tengo la convicción que Culiacán podrá mejorar cuando se acabe la corrupción”, advirtió.

Acusó que según Jesús Valdez la gente tiene la culpa de sufrir los problemas y luego quiere crear observatorios, pero que no se quiere gente que venga a observar, sino que se requiere de gente que venga a resolver los problemas.

Citó lugares que pasan por extrema sequía pero que no se acude a esos lugares a resolverles el problema, también hablo que hay centros educativos de nivel básico que toman clases de manera precaria pero no se atienden.

Invitó a la ciudadanía el 1 de julio recordar las reformas estructurares y de todas las cosas que se hicieron en el Congreso de la Unión cuando estuvo como diputado federal Jesús Valdez.

Destacó que se un programa integral de todo lo necesario para una ciudad moderna en el mundo, que la coalición juntos haremos historia tiene y piensa desarrollar.